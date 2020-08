Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ισπανία: Υποχρεωτική η μάσκα για τους μαθητές άνω των έξι ετών

Η Ισπανία καταγράφει τον υψηλότερο επιπολασμό του κορονοϊού στη Δυτική Ευρώπη.

Οι Ισπανοί μαθητές ηλικίας έξι ετών και άνω θα πρέπει να φορούν προστατευτική μάσκα στις σχολικές αίθουσες, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, παρουσιάζοντας ένα σχέδιο για το άνοιγμα των σχολείων, λίγες μέρες πριν από την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Με την Ισπανία να καταγράφει τον υψηλότερο επιπολασμό του κορονοϊού στη Δυτική Ευρώπη διαγιγνώσκοντας χιλιάδες νέα κρούσματα καθημερινά, υπήρξαν εικασίες ότι η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ενδέχεται να αναβληθεί σε περιοχές που πλήττονται περισσότερο.

Ωστόσο, ο υπουργός Υγείας Σαλβαδόρ Ίγια ανέφερε ότι, ενώ το κλείσιμο των σχολείων μπορεί να είναι απαραίτητο εάν ανιχνευτούν πολλές μολύνσεις του ιού σε αίθουσες διδασκαλίας, αυτό θα είναι η έσχατη λύση.

«Θα πρέπει να εξετασθεί κατά περίπτωση. Δεν είναι άσπρο-μαύρο», διευκρίνισε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τους υπουργούς Παιδείας και Περιφερειακής Πολιτικής.

Από τότε που η Ισπανία εξήλθε από το αυστηρό lockdown στα τέλη Ιουνίου, η μετάδοση του ιού αναζωπυρώθηκε ταχέως. Το υπουργείο Υγείας κατέγραψε 3.594 νέες λοιμώξεις χθες και έχει εντοπίσει σχεδόν 83.000 κρούσματα τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Σχεδόν 29.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από την έναρξη της πανδημίας.

Ερωτηθείς εάν οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα έχουν το δικαίωμα να κρατούν τα παιδιά τους στο σπίτι, η υπουργός Παιδείας Ισαμπέλ Θελά τόνισε ότι τα σχολεία είναι ασφαλέστερα από άλλες τοποθεσίες.

«Είναι υποχρεωτικό να πάνε στην τάξη. Για όσους φοβούνται οφείλω να πω ότι εργαζόμαστε από την πρώτη μέρα για ένα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον», είπε, αναγνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει μέρος με «μηδενικό κίνδυνο».

Εκτός από τη χρήση μάσκας, τα παιδιά πρέπει να κρατούν μεταξύ τους 1,5 μέτρο απόσταση, ενώ οι μαθητές του δημοτικού σχολείου θα χωριστούν σε ολιγομελή τμήματα και θα κάνουν χωριστά διαλείμματα.

Πριν από την ανακοίνωση της κυβέρνησης, οι 17 περιφέρειες της Ισπανίας είχαν ετοιμάσει τα δικά τους σχέδια επιστροφής στο σχολείο, με πολυάριθμες παραλλαγές χρήσης μάσκας, μέτρων υγιεινής και μειωμένου αριθμού μαθητών ανά σχολική αίθουσα.

Εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς επικρίνουν την κεντρική κυβέρνηση ότι περίμενε μέχρι την τελευταία στιγμή να ανακοινώσει τους εθνικούς κανόνες.