Τοπικά Νέα

Διασώστης του ΕΚΑΒ με κορονοϊό

Συναγερμός έχει σημάνει στην υπηρεσία. Τέθηκε σε κατ΄ οίκον περιορσμό. Γίνεται ιχνηλάτηση των επαφών του.

Συναγερμός σήμανε στο ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας, στο Νοσοκομείο Καστοριάς και στους φορείς της περιοχής καθώς διασώστης στην Καστοριά βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ΕΡΤ ο διασώστης βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό με ήπια συμπτώματα ενώ ο συνάδελφος του με τον οποίο είχε μαζί του βάρδια τέθηκε σε καραντίνα.

Ο εργαζόμενος δεν ανήκει στο μόνιμο προσωπικό του ΕΚΑΒ και υπηρετεί λίγο χρονικό διάστημα σε αυτή την θέση.

Ο ΕΟΔΥ έχει ξεκινήσει ιχνηλάτηση των επαφών του, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό από πού κόλλησε τον ιό.