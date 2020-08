Κόσμος

Τίρανα: Η Ελλάδα έχει δικαίωμα διεύρυνσης των χωρικών υδάτων

Ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Αλβανίας για την προς δυσμάς διεύρυνση στα 12 ν.μ.

"Η Ελλάδα, όπως κάθε άλλο κράτος μέλος της Συμφωνίας του Θαλάσσιου Δικαίου (UNCLOS) του Montego Bay -1982, όπου το επιτρέπει η Γεωγραφία και δεν παραβιάζονται τα κυρίαρχα δικαιώματα ενός άλλου κράτους, χαίρει του δικαιώματος διεύρυνσης των χωρικών του υδάτων, βάση των προβλέψεων του UNCLOS", αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας, απαντώντας σε ερώτηση της αλβανικής υπηρεσίας στη "Φωνή της Αμερικής", σχετικά με την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να διευρύνει την αιγιαλίτιδα ζώνη της προς δυσμάς από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια.

Στην ανακοίνωση του αλβανικού υπουργείου Εξωτερικών, σημειώνεται, επίσης, ότι η Αλβανία και η Ελλάδα ως γειτονικές χώρες, οι οποίες μοιράζονται θαλάσσιες ζώνες, "είναι δεσμευμένες στην επίτευξη μιας νέας συμφωνίας για την ΑΟΖ, σε πνεύμα κατανόησης και αμοιβαίου οφέλους, στηριζόμενες στις αρχές και κανονισμούς του δικαίου της θάλασσας, της διεθνούς εμπειρίας και σεβόμενες την απόφαση του αλβανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου", το οποίο, όπως είναι γνωστό, ακύρωσε την προηγούμενη Συμφωνία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων του 2009.