Κοινωνία

Ανασκεύασε ο δολοφόνος της Σούζαν Ίτον

Ο 28χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία της 60χρονης βιολόγου, στην Κρήτη.

Άλλαξε ... γραμμή ο 28χρονος που έχει ομολογήσει την δολοφονία της 60χρονης βιολόγου, Σούζαν Ίτον, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο 28χρονος στη διάρκεια της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, υποστήριξε ότι δεν βίασε την 60χρονη βιολόγο.

Στην πρώτη του ομολογία, είχε αναφέρει ότι βίασε τη Σούζαν Ίτον αφού πρώτα την είχε χτυπήσει με το αυτοκίνητο του για να την ακινητοποιήσει, ενώ στη συνέχεια μετέφερε το άψυχο σώμα της σε σπηλιά, στο χωριό Ξαμουδοχώρι του δήμου Πλατανιά.

Σημειώνεται ότι από το πόρισμα του ιατροδικαστή δεν προκύπτει βιασμός, καθώς δεν βρέθηκε γενετικό υλικό του δράστη πάνω στο σώμα της άτυχης 60χρονης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομολογία του δεν έχει αλλάξει επίσημα κάτι που όμως δεν αποκλείται να γίνει στη διάρκεια της δίκης, όπως τόνισε ο συνήγορος.

Η δικάσιμος έχει ορισθεί για τις 13 Οκτωβρίου ενώ θα λάβει χώρα στις δικαστικές αίθουσες του Ρεθύμνου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 28χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της 60χρονης βιολόγου, προσήχθη ως βασικός ύποπτος και ομολόγησε τις πράξεις του, υποδεικνύοντας το σημείο στο οποίο είχε αφήσει το άψυχο χώμα της άτυχης 60χρονης.

Η 60χρονη είχε χαθεί στις 4 Ιουλίου του 2019 ενώ το πτώμα της βρέθηκε στις 9 Ιουλίου 2019, σε σπηλιά, στο Ξαμουδοχώρι του δήμου Πλατανιά σε απόσταση περίπου 10 χλμ από το σημείο που είχε εξαφανιστεί, στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης όπου παρακολουθούσε διεθνές επιστημονικό συνέδριο.

Πηγή: flashnews.gr