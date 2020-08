Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία:“θολά σημεία” για το άνοιγμα των σχολείων

Νέα αύξηση στα κρούσματα, το τελευταίο 24ωρο, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Συνεχίζουν να αυξάνονται τα κρούσματα κορονοϊού στην Ιταλία. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν 1.411 νέα περιστατικά και 5 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους.

Χθες διαγνώσθηκαν 1367 νέα κρούσματα, με 13 νεκρούς. Σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, σήμερα, προέκυψαν νέα περιστατικά. Συνολικά, σε όλη την Ιταλία, 67 άνθρωποι έχουν εισαχθεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Στα νοσοκομεία της χώρας βρίσκονται 1.131 ασθενείς με κορονοΪό, ενώ 20.734 είναι σε κατ΄οίκον περιορισμό.

Σε ότι αφορά την επαναλειτουργία των σχολείων, η οποία έχει προγραμματισθεί για τις 14 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία το ένα τρίτο των Ιταλών εκπαιδευτικών δεν έχει ακόμη υποβληθεί στο εθελοντικό τεστ για την ανίχνευση του ιού. Παράλληλα, όλα δείχνουν ότι η μέτρηση της θερμοκρασίας των μαθητών θα πρέπει να γίνεται στο σπίτι, από τους γονείς, και όχι στην είσοδο των σχολείων.

Οι περισσότεροι περιφερειάρχες, δε, συνεχίζουν να ζητούν να μειωθεί η υποχρεωτική απόσταση ασφαλείας του ενός μέτρου, μέσα στα λεωφορεία και στα μετρό, για να μην δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στην δυνατότητα μεταφοράς των μαθητών.

Σχετικά, τέλος, με την χρήση μάσκας, οι ειδικοί μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής της ιταλικής κυβέρνησης, είναι της άποψης ότι στα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια, οι μαθητές θα πρέπει οπωσδήποτε να την φορούν (εγκρίνουν και τις υφασμάτινες) εκτός από όταν τηρείται αυστηρά η απόσταση του ενός μέτρου, στο φαγητό και όταν τα παιδιά αθλούνται.