Υφαντής στον ΑΝΤ1 για Τουρκία: Κάποιοι θέλουν “θερμό επεισόδιο” για να αρχίσει ο διάλογος (βίντεο)

Τι λέει ο Καθ. Διεθνών Σχέσεων του Παντείου για την παρέμβαση του Τραμπ, τον εκνευρισμό της Τουρκίας και τις επιδιώξεις του Ερντογάν.