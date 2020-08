Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γαλλία: Υποχρεωτική η χρήση μάσκας παντού στο Παρίσι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γαλλική κυβέρνηση ελπίζει πως θα αποφύγει την επιβολή νέας καραντίνας σε πανεθνικό επίπεδο.

Η χρήση μάσκας προσώπου θα καταστεί υποχρεωτική παντού στο Παρίσι από αύριο Παρασκευή στις 8:00 το πρωί, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV, επικαλούμενο την αντιδήμαρχο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο μετέδωσε επίσης την είδηση τονίζοντας πως το σχετικό νομαρχιακό διάταγμα θα υπογραφεί αργότερα σήμερα.

Ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ δήλωσε νωρίτερα ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να δώσει εντολή για υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλο το Παρίσι για να περιορίσει τις αυξανόμενες λοιμώξεις κορονοϊού, χωρίς να διευκρινίζει πότε θα τεθεί σε ισχύ το μέτρο.

Η γαλλική κυβέρνηση ελπίζει να αποφύγει την επιβολή εκ νέου της καραντίνας σε πανεθνικό επίπεδο. Ωστόσο από τον Ιούλιο αντιμετωπίζει ένα νέο κύμα λοιμώξεων από SARS-CoV-2, το οποίο έχει επιταχυνθεί από τα μέσα Αυγούστου.

Νέο υψηλό ημερήσιων κρουσμάτων μετά τον Μάιο. Πάνω από 6.000 τις τελευταίες 24 ώρες

Περισσότερα από 6.000 νέα κρούσματα COVID-19 καταγράφηκαν στη Γαλλία τις τελευταίες 24 ώρες, ένα νέο ρεκόρ μετά τον Μάιο, ωστόσο ο αριθμός των νοσηλευομένων με τον ιό ασθενών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων σε μονάδες εντατικής θεραπείας, παραμένει σταθερός, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Συνολικά, καταγράφηκαν 6.111 νέες θετικές διαγνώσεις έναντι 5.429 χθες.

Αυτός είναι ο υψηλότερος αριθμός από τότε που άρχισαν τα τεστ να πραγματοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα. Το όριο των 4.000 ημερήσιων κρουσμάτων έχει ξεπεραστεί αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες. Οι θετικές διαγνώσεις ασθενών με κορονοϊό αυξάνονται λόγω της κυκλοφορίας του ιού και επειδή ο αριθμός των ατόμων που εξετάζονται αυξάνεται καθημερινά.

Από την έναρξη της πανδημίας, 30.576 άνθρωποι έχουν πεθάνει στη Γαλλία εξαιτίας της COVID-19 με 32 επιπλέον νεκρούς τις τελευταίες 48 ώρες (οι υγειονομικές αρχές δεν ανακοίνωσαν αριθμό θανάτων χθες λόγω τεχνικής βλάβης).

Παράλληλα 4.535 άνθρωποι νοσηλεύονται έχοντας προσβληθεί από την νόσο συμπεριλαμβανομένων 381 ασθενών σε ΜΕΘ.

Αντιμέτωπα με μια επιδημία που «ανακτά έδαφος», 21 γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας κατατάχθηκαν πλέον στις «κόκκινες ζώνες» όσον αφορά την μετάδοση του ιού. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι θα «κάνει τα πάντα» για να αποφύγει την επαναφορά «γενικευμένων περιορισμών» καταστροφικών για την οικονομία.

«Τώρα είναι η ώρα να παρέμβουμε», τόνισε νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας ότι ο στόχος είναι περισσότερο από ποτέ να «σπάσουν οι αλυσίδες μετάδοσης».