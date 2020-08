Υγεία - Περιβάλλον

Μόσιαλος στον ΑΝΤ1: άνοιγμα σχολείων με μάσκες για όλους και ολιγομελή τμήματα (βίντεο)

Τι λέει ο Καθ. του LSE για τις εναλλακτικές αναφορικά με την λειτουργία των σχολείων, την χαλάρωση στην τήρηση των μέτρων και την ανάγκη ανακοπής της έξαρσης της πανδημίας στην χώρα.