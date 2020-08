Οικονομία

Ο Φώτης Κουρμούσης στον ΑΝΤ1 για τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα (βίντεο)

Ο Γ.Γ. του Υπ. Οικονομικών εξηγεί τις αλλαγές για τους ευάλωτους οφειλέτες και τις πρόνοιες για όσους τελικώς χάσουν την πρώτη κατοικία τους, λόγω χρεών.