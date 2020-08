Πολιτική

Δεύτερο τηλεφώνημα Τραμπ σε Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι κόμισε τηλεφωνικά ο Αμερικανός πρόεδρος στον Έλληνα πρωθυπουργό.

Νέα τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τηλεφώνησε δεύτερη φορά στον Πρωθυπουργό προκειμένου να τον ενημερώσει για όσα ειπώθηκαν μεταξύ του ίδιου και του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι θέλει αποκλιμάκωση της έντασης. Η νέα τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Μητσοτάκη έγινε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.

Στο Βερολίνο, εν τω μεταξυ, η συζήτηση για την Τουρκία στο άτυπο Συμβούλιο ΥΠΕΞ της ΕΕ θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Πρασκευής καθώς πήρε παραπάνω ώρα η συζήτηση για Λευκορωσία

Τη συνεχιζόμενη τουρκική παραβατικότητα κατήγγειλε, πάντως, ο Νίκος Δένδιας κατά τη συνάντηση με το γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ. Ο ΥΠΕΞ τόνισε ότι η Ελλάδα επιδεικνύει ψυχραιμία, αλλά παράλληλα θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Από πλευράς ΓΓ ΝΑΤΟ εκφράστηκε η πρόθεση να καταβληθεί προσπάθεια για την αποκλιμάκωση της κατάστασης.