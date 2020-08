Οικονομία

Παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχιρ πότε θα ειναι εμπρόθεσμη η υποβολή τους. Τι θα ισχύσει για την καταβολή των δόσεων του φόρου εισοδήματος.

Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και ώρα 15.00, η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων που έληγε αύριο, Παρασκευή 28 Αυγούστου, με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Σε δήλωσή του, ο κ. Βεσυρόπουλος επισημαίνει: «Μέχρι χθες είχαν υποβληθεί 6.150.171 φορολογικές δηλώσεις. Υπολείπονται περίπου 207.000 δηλώσεις για να προσεγγίσουμε τον αριθμό των δηλώσεων που είχαν υποβληθεί πέρυσι. Αν και, κατά μέσο όρο, τις τελευταίες ημέρες υποβάλλονται καθημερινά περίπου 80.000 δηλώσεις, γεγονός που αποδεικνύει ότι έχει υποβληθεί ο μεγαλύτερος όγκος των δηλώσεων, το Υπουργείο Οικονομικών δίνει ένα ακόμα, μικρό χρονικό περιθώριο, προκειμένου να διευκολύνει όλους τους Έλληνες πολίτες για να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους».

Επισημαίνεται ότι για όσους υπέβαλλαν τον Αύγουστο την φορολογική δήλωση, ο φόρος εισοδήματος που προέκυψε θα πρέπει να πληρωθεί σε 8 δόσιες, όπως και για όσους ειχαν κάνει νωρίτερα την δήλωση τους. Ωστόσο, για τις δηλώσεις του Αυγούστου θα πρέπει μέχρι τις 31 του μηνός να πληρωθούν μαζί η 1η και η 2η απο τις 8 μηνιαίες δόσεις