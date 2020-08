Πολιτική

Ψηφίστηκε η συμφωνία ΑΟΖ με την Αίγυπτο

Τα "ναι", τα "όχι" και τα "παρών" της ονομαστικής ψηφοφορίας στην Βουλή.

Στο Εθνικό Τυπογραφείο οδεύει η συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ των δύο κρατών. Μετά από ονομαστική ψηφοφορία που προκάλεσε η αξιωματική αντιπολίτευση, η ολομέλεια της Βουλής κύρωσε τη συμφωνία Αθηνών - Καΐρου με 178 "ναι" (ΝΔ, Κίνημα Αλλαγής), 26 "όχι" (ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΜέΡΑ25) ενώ 81 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσαν "παρών".

Απουσίαζαν 15 βουλευτές εκ των οποίων 2 βουλευτές της ΝΔ και 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έστειλαν επιστολές πρόθεσης ψήφου με τις οποίες συντάσσονταν με τη θέση του κόμματός τους.

Συγκεκριμένα, από τη ΝΔ απουσίαζαν για λόγους υγείας ο υφυπουργός Παιδείας Β. Διγαλάκης και ο βουλευτής Πρεβέζης, Στέργιος Γιαννάκης, οι οποίοι είχαν ενημερώσει με επιστολές τους ότι εάν μπορούσαν να παραστούν στην ψηφοφορία, θα υπερψήφιζαν τη συμφωνία,

Από τον ΣΥΡΙΖΑ απουσίαζαν λόγω κωλύματος ή ασθενείας οι βουλευτές Λάρισας 'Αννα Βαγενά, Α' Θεσσαλονίκης Χρ. Γιαννούλης, Α' Θεσσαλονίκης Κ. Ζουράρις, Καρδίτσας Σπ. Λάππας και Χίου Α. Μιχαηλίδης. Με επιστολές τους, οι πέντε βουλευτές ενημέρωσαν ότι εάν παρίσταντο στην ψηφοφορία θα δήλωναν "παρών".