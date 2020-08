Τοπικά Νέα

Οδοιπορικό του ΑΝΤ1 στην Εύβοια: τεράστιες οι “πληγές” απο την φονική πλημμύρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε oi κάτοικοι για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, τις ώρες αγωνίας και τις μεγάλες καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις.