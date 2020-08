Πολιτική

Oruc Reis: με αντι-NAVTEX απαντά η Αθήνα

"Πόλεμος" NAVTEX μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Ο σταθμός της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού Ηρακλείου Κρήτης εξέδωσε αντι-NAVTEX με αφορμή την νέα παράνομη NAVTEX που εξέδωσε νωρίτερα η Τουρκία για το ερευνητικό πλοίο ORUC REIS .

Στην αντι- NAVTEX τονίζεται ότι είναι άκυρη η τουρκική NAVTEX, η οποία έχει εκδοθεί από μη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία και η τουρκική δραστηριότητα είναι παράνομη καθόσον αφορά σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Διπλωματικές πηγές σχολιάζοντας τη νέα παράνομη τουρκική Navtex δήλωσαν: Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ποιος επιθυμεί την αποκλιμάκωση και ποιος όχι. Ποιος καλεί προσχηματικά σε διάλογο και ποιος τον εννοεί πραγματικά.