Κορονοϊός - ΗΠΑ: νέο ψυχολογικό "φράγμα"... έσπασαν οι θάνατοι

“Καλπάζει” η πανδημία στην χώρα με τον βαρύτερο απολογισμό σε νεκρούς και κρούσματα από κάθε άλλη χώρα του πλανήτη.

Οι θάνατοι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ανθρώπων που είχαν προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό ξεπέρασαν σήμερα τις 180.000 μετά μια αύξηση των νέων κρουσμάτων τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, πολλά από αυτά σε επίκεντρα της πανδημίας όπως η Καλιφόρνια, η Φλόριντα και το Τέξας, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινκς.

Την περασμένη εβδομάδα, οι θάνατοι μειώθηκαν κατά 17% από την προηγούμενη εβδομάδα και κάτω από τον μέσο όρο των 1.000 ημερησίως για πρώτη φορά τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με στοιχεία του Reuters.

Ωστόσο, ενώ σύμφωνα με τις μετρήσεις των αμερικανικών αρχών οι αριθμοί κρουσμάτων, θανάτων, νοσηλειών και ποσοστών θετικών τεστ μειώθηκαν, οι ειδικοί της υγείας κρούουν τον κώδωνα ότι ενδέχεται να υπάρξει νέα άνοδος καθώς τα σχολεία ξανανοίγουν και οι ψυχρότερες καιρικές συνθήκες θα οδηγήσουν σε περισσότερες συναθροίσεις σε εσωτερικούς χώρους.

Αυτήν την εβδομάδα, το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) τόνισε ότι άτομα που εκτέθηκαν στην COVID-19 χωρίς να είναι συμπτωματικά, μπορεί να μην χρειαστεί να κάνουν τεστ. Αυτό αντιφάσκει με την προηγούμενη οδηγία του CDC, που σόκαρε γιατρούς και πολιτικούς και προκάλεσε κατηγορίες ότι η απόφαση αυτή μπορεί να μην βασίστηκε σε επιστημονική τεκμηρίωση αλλά σε πολιτικές πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι κυβερνήτες της Νέας Υόρκης, του Νιού Τζέρσεϊ και του Κονέκτικατ επέκριναν την κίνηση του CDC ως «απερίσκεπτη» τονίζοντας πως «δεν βασίζεται στην επιστήμη» και δήλωσαν ότι δεν θα αλλάξουν την οδηγία διεξαγωγής τεστ στις πολιτείες τους.

Την Τετάρτη, ο δρ Άνθονι Φάουτσι, ειδικός στις λοιμώδεις νόσους, διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου για τις Αλλεργίες και τις Λοιμώδεις Νόσους εξέφρασε στο CNN την ανησυχία του για την κίνηση του CDC.

Οι επιβεβαιωμένες μολύνσεις στις ΗΠΑ ανέρχονται πλέον σε τουλάχιστον 5,8 εκατομμύρια - το υψηλότερο σύνολο παγκοσμίως. Ο αριθμός των θανάτων στη χώρα είναι επίσης ο υψηλότερος στον κόσμο.