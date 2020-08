Κοινωνία

“Σμπαράλια” έγινε αυτοκίνητο που έπεσε σε φορτηγό σταματημένο σε ΛΕΑ (εικόνες)

Η οδηγός δεν απέφυγε την πρόσκρουση στο βαρύ όχημα, που είχε σταματήσει στην λωρίδα έκτακτης ανάγκης

Άγιο είχε μια γυναίκα οδηγός, που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, στην Εγνατία Οδό, στη Ροδόπη.

Πιο συγκεκριμένα, το αυτοκίνητο που οδηγούσε, στο ρεύμα προς Ίασμο, προσέκρουσε –περίπου 50 μέτρα πριν από τον κόμβο Ιάσμου- σε φορτηγό όχημα, το οποίο φέρεται να ήταν προσωρινά σταθμευμένο στην ΛΕΑ.

Απόρροια της πρόσκρουσης ήταν οι μεγάλης έκτασης ζημιές στο αυτοκίνητο και μερικές ζημιές στο πίσω μέρος του φορτηγού.

Η οδηγός του οχήματος βγήκε σώα από το μισοδιαλυμένο αυτοκίνητο της και είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης της ότι ούτε καν κλήθηκε ασθενοφόρο.

Στο σημείο έσπευσαν άστυνομικοί, που διερευνούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος.

