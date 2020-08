Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βρετανία: Ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων μετά τις 12 Ιουνίου

Αυξήθηκε και ο αριθμός των νεκρών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε 1.522 νέες λοιμώξεις της COVID-19 σε ένα εικοσιτετράωρο, ο υψηλότερος αριθμός μετά τις 12 Ιουνίου.

Χθες οι κρατικές αρχές κατέγραψαν 1.048 κρούσματα, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία.

Επιπλέον 12 άνθρωποι υπέκυψαν από την ασθένεια, αυξάνοντας σε 41.477 τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στη χώρα.