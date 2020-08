Πολιτική

Κορονοϊός - Βουλή: 1100 τεστ “κρίνουν” την λήψη νέων μέτρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαζική λήψη δειγμάτων έγινε τις προηγούμενες ώρες από στελέχη της Κυβέρνησης, βουλευτές και υπαλλήλους.

Την Παρασεκυή θα έχει το ιατρείο της Βουλής, τα αποτελέσματα των πρώτων μοριακών εξετάσεων που έγιναν χθες και σήμερα για τον covid 19 σε 1100 άτομα - ανάμεσα τους 70 υπουργοί και βουλευτές, καθώς και υπάλληλοι και κοινοβουλευτικοί συντάκτες.

Ο μοριακός έλεγχος για όσους εργάζονται στη Βουλή θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη και την Πέμπτη από τις 9 π.μ. - 4 μ.μ., προκειμένου να εξεταστούν και όσοι δεν κατάφεραν στη πρώτη αυτή φάση να τον κάνουν.

Από τα αποτελέσματα των ελέγχων θα εξαρτηθεί και το αν η Βουλή θα προχωρήσει ή όχι σε νέα αυστηρότερα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.