Αθλητικά

Κορονοϊός - Ρόμα: δεύτερο κρούσμα μέσα σε λίγες ημέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πανδημία “ξανα-χτύπησε την πόρτα” της ομάδας, μετά από την πρώτη “επίσκεψη” της, στον Μιράντε.

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο 22χρονος επιθετικός της Ρόμα, Κάρλες Πέρες, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Ισπανός διεθνής με την Κ-21 της Εθνικής ομάδας της Ισπανίας ανέφερε ότι είναι ασυμπτωματικός.

Είναι το δεύτερο κρούσμα στην ομάδα της Ρόμα μετά τον 37χρονο τερματοφύλακα, Αντόνιο Μιράντε.

Ο νεαρός εξτρέμ θα επιστρέψει στην προετοιμασία της ομάδας του, μόλις το αποτέλεσμα του τεστ βγει αρνητικό και αφού τηρηθούν όσα προβλέπονται στο υγειονομικό πρωτόκολλο.