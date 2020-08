Πολιτική

ΓΕΕΘΑ: πολεμικά μαχητικά από τα ΗΑΕ στη Σούδα

Εννέα πολεμικά αεροσκάφη με το προσωπικό τους έφτασαν στην 115 Π.Μ για συνεκπαίδευση με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Το ΓΕΕΘΑ σε ανακοίνωση του ενημερώνει για τη μεταστάθμευση προσωπικού και μέσων, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην 115 Π.Μ στη Σούδα.

Συγκεκριμένα, «την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020, ολοκληρώθηκε η άφιξη της αποστολής προσωπικού και μέσων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) στην 115 Πτέρυγα Μάχης, στην Αεροπορική Βάση Σούδας, στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης τους με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η εν λόγω συνεκπαίδευση είναι προϊόν της άριστης σχέσης και συνεργασίας των δύο κρατών αλλά και της προσωπικής επαφής των δύο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών. Για την υλοποίηση της συνεκπαίδευσης εργάστηκαν από κοινού αρμόδιοι φορείς του ΓΕΕΘΑ και του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΑΕ, ενώ καταλυτικό ρόλο έπαιξαν οι επαφές σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών των δύο Χωρών».

«Συνολικά στην Αεροπορική Βάση της Σούδας αφίχθησαν εννέα (9) αεροσκάφη, εκ των όποιων τέσσερα F-16 Blk 60, ένα C-130, τρία C-17 και ένα Α332. Η συνεκπαίδευση θα περιλάβει αντικείμενα συνεργασίας αεροπορικών μέσων με μέσα και μονάδες και των τριών Κλάδων των ΕΔ και θα συμβάλει περαιτέρω στην επαύξηση του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας και συνεργασίας των συμμετεχουσών δυνάμεων σε διακρατικό επίπεδο», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.