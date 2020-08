Κόσμος

Τραμπ: κανένας δεν θα είναι ασφαλής στην Αμερική του Μπάιντεν

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε χθες Πέμπτη ότι θα σταθεί στο πλευρό των δυνάμεων επιβολής του νόμου στη χώρα του και κατηγόρησε τον Δημοκρατικό αντίπαλό του Τζο Μπάιντεν ότι σκοπεύει να εξαπολύσει «επίθεση εναντίον της δημόσιας ασφάλειας».

«Κανένας δεν θα είναι ασφαλής στην Αμερική του Μπάιντεν», υποστήριξε ο Τραμπ στην ομιλία του στο εθνικό συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων, στηλιτεύοντας την πρόθεση των Δημοκρατικών να μειώσουν τις δαπάνες για την αστυνόμευση.

Ο Μπάιντεν έχει ταχθεί υπέρ της κατάργησης της χρηματοδότησης που προορίζεται για τη διάθεση εξοπλισμού στρατιωτικού τύπου στις αστυνομικές διευθύνσεις των ΗΠΑ, της ανακατεύθυνσης των κονδυλίων σε σχέδια όπως η αυτοαστυνόμευση κοινοτήτων και τα κοινωφελή έργα, εν μέσω των πολύμηνων μαζικών κινητοποιήσεων εναντίον του ρατσισμού και της αστυνομικής βαρβαρότητας στη χώρα.

«Πρέπει να δώσουμε στις δυνάμεις επιβολής του νόμου, στην αστυνομία μας, τη δύναμή τους πίσω», είπε ο Τραμπ, λέγοντας πως οι αστυνομικοί πλέον «φοβούνται να αναλάβουν δράση» και προσθέτοντας ότι «δεν μπορούμε ποτέ να επιτρέψουμε την οχλοκρατία». Καταδίκασε τις λεηλασίες στο περιθώριο των πρόσφατων διαδηλώσεων εναντίον της αστυνομικής βαρβαρότητας.

Καθώς η ομιλία του προέδρου βρισκόταν σε εξέλιξη, ο Τζο Μπάιντεν απάντησε μέσω Twitter σε μια από τις κατηγορίες του Τραμπ. «Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ σας πει ότι δεν θα είσαστε ασφαλείς στην Αμερική του Μπάιντεν, κοιτάξτε γύρω σας και αναρωτηθείτε: Πώς αισθάνεστε στην Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ;»

Ο Τραμπ – παρά την πανδημία του κορονοϊού, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 180.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ – έκανε την ομιλία μπροστά σε πλήθος χιλίων και πλέον ανθρώπων, που στέκονταν όρθιοι με φόντο αμερικανικές σημαίες και φώναζαν ρυθμικά συνθήματα όπως «άλλα τέσσερα χρόνια», ή «U-S-A!».