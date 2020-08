Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Παρασκευής

Διάβασέ μου το...

Προκλήσεις και έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις προκαλεί η θέση της Αφροδίτης στον αστρολογικό χάρτη.

ΚΡΙΟΣ: Με την αντίθεση Αφροδίτης-Πλούτωνα στον πολύπαθο -εδώ και καιρό- άξονα που συνδέει τους τομείς της καριέρας και της οικογένειας φέρνει στην επιφάνεια ανασφάλειες και φοβίες που όσο κι αν δεν τις αντιλαμβανόσουν ως τώρα, καθόριζαν και τις αποφάσεις σου, αλλά και τη στάση σου στα πράγματα. Από την άλλη κάθε προσπάθεια να ασκήσεις ή να σου ασκήσουν έλεγχο και εξουσία είναι καταδικασμένη να καταλήξει σε καβγά, γι’ αυτό καλύτερα όλα αυτά τα ένστικτα βγάλ’ τα στο κρεβάτι σου.

ΤΑΥΡΟΣ: Η Αφροδίτη θα βγάλει το σαββατοκύριακο σε... “απέναντι νησί” από τον Πλούτωνα κάτι που για σένα σημαίνει ότι η σπίθα χρειάζεται δευτερόλεπτα για να μετατραπεί σε πυρκαγιά και μια λογομαχία σε ομηρικό καβγά. Αν υπάρχουν μυστικές συνομιλίες και κρυφά μηνύματα σε μια σχέση τότε είναι πολύ πιθανό μέχρι την επόμενη εβδομάδα να μην τα λέμε ούτε «μυστικά», ούτε «κρυφά», αλλά «αυτά που αποκαλύφθηκαν»… Επίσης, σε παρακαλώ!!! Μην οδηγήσεις αν πιεις, για το καλό και το δικό σου, αλλά και των άλλων. Ευχαριστώ!

ΔΙΔΥΜΟΙ: Δυο πλανήτες που τη σχέση τους με το χρήμα άμεσα ή έμμεσα την έχουν, η Αφροδίτη και ο Πλούτωνας, κονταροχτυπιούνται στον τομέα των οικονομικών σου με αποτέλεσμα ζημιωμένος να βγαίνεις εσύ, γι’ αυτό σε θέλω προσεκτικό, ειδικά αν ασχολείσαι με το τζόγο ή αν σκέφτεσαι να επενδύσεις τα χρήματα σου. Όμως ο ίδιος τομέας δείχνει και αυτά που εσύ θεωρείς πως σου ανήκουν και ανάμεσα τους είναι και κάποιοι άνθρωποι που σου δίνουν συναισθηματική σταθερότητα. Όμως δε σου ανήκουν και αν τους συμπεριφερθείς σαν να είναι κτήμα σου, πολύ πιθανό να μιλάμε για συναισθηματική αστάθεια από Δευτέρα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Τι να πεις κι εσύ; Ευτυχώς που έχεις κι αυτό το καβούκι, που κι αυτό αν είχε στόμα θα…έσκουζε, με τόσα χτυπήματα που έχει δεχτεί τελευταία. Άλλο ένα λοιπόν από Αφροδίτη και Πλούτωνα που έρχονται για να σε χτυπήσουν εκεί που πονάς περισσότερο, στο συναίσθημα. Οι σχέσεις ταρακουνιούνται και γι’ αυτό πιθανότατα φταις εσύ και οι ανασφάλειες σου. Αν κανονίζεις τίποτα πλαστικές επεμβάσεις ή άλλες υπηρεσίες αισθητικής να τις αναβάλλεις για αργότερα, γιατί χαλάνε που χαλάνε οι σχέσεις, να έχεις τουλάχιστον ένα πρόσωπο… «στην κοινωνία», τώρα που θα είσαι διαθέσιμος...

ΛΕΩΝ: Η Αφροδίτη από εκεί που είναι και σε αντίθεση με τον Πλούτωνα μιλάει για ένα σαββατοκύριακο φωτιά. Από τη μία φωτιά με την καλή έννοια, αφού σε βοηθάει να απελευθερωθείς από κάποια ταμπού και να περάσεις σούπερ, μόνο που θα σου πρότεινα να μην ξεφύγεις εντελώς. Από την άλλη πάλι, περνάει σαν πυρκαγιά που καίει ότι βρει μπροστά της για να σου ανοίξει τα μάτια (ή να στα βγάλει, ανάλογα) και να αποκαλύψει παρασκηνιακές υποθέσεις που στοιχειώνουν μια σχέση.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η αντίθεση της Αφροδίτης με τον Πλούτωνα σίγουρα δεν είναι εύκολη υπόθεση για κανέναν, όμως το αποτέλεσμα της στην ερωτική σου ζωή μπορεί να είναι ό,τι θα ήθελες για το τελευταίο σαββατοκύριακο του μήνα, αφού απογειώνει το πάθος. Κι αυτό είναι και το κρίσιμο σημείο, το πάθος, αφού από τη μία σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κάτι χορταστικό, από την άλλη όμως σε τυφλώνει και μπορεί να μετατρέψει το πάρτι σε μνημόσυνο. Διάλεξε σε τι θέλεις να πας…

ΖΥΓΟΣ: Η κυβερνήτης σου, η Αφροδίτη σε αντίθεση με τον Πλούτωνα και ίσως είναι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελες αυτή τη στιγμή ή έστω το κερασάκι στην τούρτα, αφού δεν μπορείς να βρεις ησυχία πουθενά, ούτε στο σπίτι, ούτε στη δουλειά, ούτε στις διακοπές. Παράλληλα, δημιουργούνται και διλήμματα που μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας, αφού θα κληθείς να συνδυάσεις πράγματα που δε συνδυάζονται, επομένως ίσως χρειαστεί να θυσιάσεις κάτι σημαντικό.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Με τον κυβερνήτη σου, τον Πλούτωνα σε αντίθεση με την Αφροδίτη η ερωτική σου ζωή μπορεί είτε να απογειωθεί, είτε να φτάσει στα έγκατα της γης και μάντεψε σε ποιανού το χέρι είναι το προς τα που θα πάει… Ναι βρε κουτό, ακριβώς, στο δικό σου που αν την εκμεταλλευτείς μπορείς να περάσεις ένα σαββατοκύριακο γεμάτο πάθος και την αδρεναλίνη να χτυπάει κόκκινο. Αν πάλι τη χρησιμοποιήσεις για να ασκήσεις ελέγχους, εξουσίες και άλλα τέτοια, κακό του κεφαλιού σου.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Αφροδίτη και Πλούτωνας βρίσκονται σε κόντρα και αυτό είναι μια πρώτης τάξεως ένδειξη ότι σε περιμένει ένα παθιασμένο σαββατοκύριακο, που θα πρέπει να εκμεταλλευτείς, γιατί μπορεί να έχει μια απίστευτη μεταμορφωτική δύναμη για την ψυχολογία σου. Βασική προϋπόθεση είναι να μην επιτρέψεις σε σκηνές ζηλοτυπίας ή απωθημένα που είναι πιθανό να βγουν στην επιφάνεια να καθορίσουν τα πράγματα και βέβαια, πρώτα απ’ όλα, να μην πάρουν διαστάσεις. Προσοχή και στη διαχείριση των οικονομικών σου, επίσης.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: «Όοο,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει…» και μη μου πεις ότι δεν το ξέρεις το τραγουδάκι. Κι επειδή είμαι σίγουρη ότι το ξέρεις και ότι δε θα ήθελες να το τραγουδάς πίνοντας δίχως αύριο και με ύφος μαύρης χήρας, καλό θα ήταν αυτές τις μέρες να επιτρέψεις και στους άλλους να είναι αυτεξούσιοι και να μην προσπαθήσεις να τους ελέγξεις. Μάλιστα το βασικό πρόβλημα που έχει αυτή η αντίθεση της Αφροδίτης με τον Πλούτωνα είναι ότι ίσως δεν υπάρξει επόμενη ευκαιρία και τα λάθη κοστίζουν…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η αντίθεση της Αφροδίτης με τον Πλούτωνα φέρνει στην επιφάνεια οικονομικά ζητήματα, αλλά και ζητήματα ανταγωνισμού στον εργασιακό σου χώρο. Από την άλλη, είτε η αιτία είναι αυτά, είτε απλώς το ότι η υπάρχουσα δουλειά σου δεν μπορεί να σου προσφέρει κάτι παραπάνω δεν αποκλείεται να επιλέξεις να αποχωρήσεις. Γενικότερα αυτή η όψη κρύβει μια δυσαρέσκεια και μια αίσθηση ότι οι κόποι σου και η προσφορά σου, όχι μόνο σε μία δουλειά αλλά γενικότερα δεν αναγνωρίζονται όσο θα ήθελες.

ΙΧΘΥΕΣ: Η αντίθεση της Αφροδίτης με τον Πλούτωνα μπορεί να λειτουργήσει σε δύο κατευθύνσεις για σένα. Η πρώτη μιλάει για ένα σαββατοκύριακο που η καρδιά χτυπάει σε διαφορετικούς ρυθμούς, που ξεχνάς ποιος είσαι, τι έχεις, τι δεν έχεις και νομίζεις ότι ο άλλος είναι τα πάντα όλα. Αλήθεια ή ψευδαίσθηση, μπορείς σίγουρα να περάσεις καλά! Η άλλη τώρα κατεύθυνση μιλάει για ματαίωση και για ελπίδες και όνειρα που καταστρέφονται μέσα σε μια στιγμή. Αν θες να την αποφύγεις προσπάθησε να μην αφήσεις τα συναισθήματα, το πάθος και η ζήλια σου να καλύψουν κάθε ίχνος λογικής.

Πηγή: astrologos.gr