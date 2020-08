Life

“The 2night Show”: Επιστρέφει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για 5η σεζόν ο Γρηγόρης έρχεται αργά το βράδυ για να κάνει τις βραδιές μας ενδιαφέρουσες.

Ποια είναι τα συστατικά για μια ενδιαφέρουσα βραδιά; Αυθορμητισμός, χιούμορ, «ανεβασμένη» διάθεση, μουσική, καλή παρέα και φυσικά… ευχάριστα απρόοπτα! Όλα όσα έχει το The2night Show, που φέτος «γράφει» την 5η του σεζόν στο late night πρόγραμμα του ANT1.

O Γρηγόρης Αρναούτογλου έρχεται στους δέκτες μας, έχοντας στη συντροφιά του ξεχωριστούς καλεσμένους που είναι έτοιμοι να του αποκαλύψουν τις πιο κρυφές πτυχές της προσωπικότητάς τους, μέσα από ανατρεπτικές συνεντεύξεις που θα συζητηθούν. Με τον δικό του μοναδικό τρόπο, ο Γρηγόρης θα ξεκλειδώσει τα συναισθήματά τους, θα τους κάνει να γελάσουν, να συγκινηθούν και να «ντύσουν» τα βράδια μας με τις δικές τους ιστορίες.

Ο Γρηγόρης ανυπομονεί και σχολιάζει:

« 5η χρονιά για το ΤΗΕ 2NIGHT SHOW! Μεγάλη η χαρά και η ανυπομονησία, και η δική μου και των συνεργατών μου. Αλλά δε χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας, ξεκινάει μια διαφορετική τηλεοπτική χρονιά, με περιορισμούς, αγωνίες και αβεβαιότητα.... Όμως εμείς θα είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα, να μοιραστούμε, να νιώσουμε πιο αισιόδοξοι, θα είμαστε εδώ για να γελάσουμε, γιατί η ανάγκη για επικοινωνία δεν περιορίζεται και η ζωή είναι πιο ωραία όταν τη μοιράζεσαι με καλή παρέα... Σας περιμένω!»

“Τhe 2night show”, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, γιατί μια καλή παρέα μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Πρεμιέρα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 23:30 το βράδυ στον ΑΝΤ1!

#The2NightShow

https://www.antenna.gr/the2nightshow