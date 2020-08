Πολιτική

Οικονόμου στον ΑΝΤ1: Δωρεάν τεστ σε αστυνομικούς και περιπολικά με πλέξιγκλας

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη στον ΑΝΤ1 μετά τα αυξημένα κρούσματα. Τα μέτρα της Πολιτείας.

Για τα μέτρα προστασίας των αστυνομικών και των ένστολων μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ.Οικονόμου, με αφορμή την εμφάνιση κρουσμάτων στα Σώματα και την έκκληση από μέρους συνδικαλιστών αστυνομικών για την κάλυψη του κόστους της εξέτασής τους για τον κορονοϊό.

Ο Λευτέρης Οικονόμου χαρακτήρισε «αυτονόητο το ενδιαφέρον της πολιτικής και της φυσικής ηγεσίας για τους αστυνομικούς, πυροσβέστες και σωφρονιστικούς» και τόνισε ότι το υπουργείο είναι σε καθημερινή επαφή με τους ειδικούς και ακολουθούνται οι οδηγίες.

Όπως διευκρίνισε, «τα τεστ γίνονται με βάση τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ» και έκανε έκκληση στους ένστολους να τηρούν τα μέτρα προστασίας.

Ξεκαθάρισε πάντως ότι, «δεν χρειάζεται να πληρώνει κανένας αστυνομικός το τεστ από την τσέπη του, όπου προβλέπεται καλύπτεται» και χαρακτήρισε «κατανοητή» την έκκληση από πλευράς Στράτου Μαυροειδάκου για κάλυψη του τεστ προς τους αστυνομικούς, σημειώνοντας ωστόσο ότι κάτι τέτοιο είναι περιττό, αφού «από πλευράς κυβέρνησης υπάρχουν οι πόροι, δεν έχουμε αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα στην προμήθεια μασκών ή άλλων μέσων προστασίας. Ο υφυπουργός μάλιστα σημείωσε πως το υπουργείο είναι σε επικοινωνία με άλλες χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, για την ανταλλαγή πρακτικών.

Τέλος, έκανε γνωστό ότι υπάρχουν ήδη 15 περιπολικά με πλέξιγκλας, ενώ προανήγγειλε ότι θα αγοραστούν κι άλλα.