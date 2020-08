Αθλητικά

Μαγκουάιρ: δεν οφείλω καμία συγνώμη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είπε ότι νόμιζε πως έπεσε θύμα απαγωγής, όταν συνελήφθη από αστυνομικούς!

Εμπιστοσύνη στο ελληνικό δίκαιο δήλωσε σε συνέντευξή του στο BBC ο Χάρι Μαγκουάιρ, που πάντως σημείωσε ότι δεν αισθάνεται την ανάγκη για συγνώμη και τόνισε πως φοβήθηκε για τα ζωή του, νομίζοντας μάλιστα ότι τον είχαν απαγάγει, όταν συνελήφθη από αστυνομικούς μετά το επεισόδιο που είχε στη Μύκονο.

Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κρίθηκε ένοχος για σωματική βλάβη, απόπειρα δωροδοκίας, βία εναντίον δημοσίων υπαλλήλων και προσβλητική συμπεριφορά μετά τη σύλληψή του.

Του επιβλήθηκε από το δικαστήριο της Σύρου ποινή φυλάκισης 21 μηνών και 10 ημερών με αναστολή, αλλά ήδη η νομική του ομάδα κατέθεσε έφεση.

«Ήταν φρικτό. Δεν είναι κάτι που θέλω να συμβεί ξανά. Δεν το εύχομαι σε κανέναν. Είναι η πρώτη φορά που ήμουν μέσα σε μια φυλακή», είπε ο Μαγκουάιρ για τις δύο νύχτες του που ήταν υπό κράτηση.

Είπε ότι η μικρότερη αδερφή του Ντέζη είχε δεχτεί επίθεση σε ένα μπαρ στο νησί από δύο άντρες.

«Άρχισαν να μας χτυπούν. Χτύπησαν τα πόδια μου και είπαν ότι η καριέρα μου έχει τελειώσει, όχι άλλο ποδόσφαιρο, δεν θα παίξεις ξανά. Και σε αυτό το σημείο, σκέφτηκα ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να είναι αστυνομία, δεν ξέρω ποιοι είναι, προσπάθησα να φύγω».

Ο Mαγκουάιρ αρνήθηκε ότι προσπάθησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς.

«Έχω μεγάλη πίστη στο ελληνικό δίκαιο, μια δίκη θα μας δώσει περισσότερο χρόνο για να προετοιμάσουμε, να συγκεντρώσουμε τα αποδεικτικά στοιχεία, να έχουμε μάρτυρες στο δικαστήριο. Είμαι πραγματικά σίγουρος ότι η αλήθεια θα ειπωθεί και θα λάμψει», πρόσθεσε.

«Δεν αισθάνομαι ότι οφείλω συγγνώμη σε κανέναν. Η συγνώμη είναι κάτι όταν έχεις κάνει κάτι λάθος. Λυπάμαι... Λυπάμαι που βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση, προφανώς η κατάσταση το έκανε δύσκολο. Παίζω για έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο, οπότε λυπάμαι που βάζω τους οπαδούς και τον σύλλογο σε αυτό», είπε χαρακτηριστικά.