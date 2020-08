Αθλητικά

Αναβιώνει ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δήμαρχος Αιδηψού – Ιστιαίας, μίλησε στον ΑΝΤ1, για τη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί στον δήμο του, με συμμέτοχες από όλο τον κόσμο.