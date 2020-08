Κοινωνία

Κεραμέως για βάσεις: το 77% των υποψηφίων επιτυχόντες (πίνακας)

Στοιχεία για τις εισαγωγές στα ΑΕΙ της χώρας έδωσε η Υπουργός Παιδείας. Έπεσε η πλατφόρμα του υπουργείου. Ο πίνακας με τους εισαχθέντες.

«Ιδιαίτερη» χαρακτήρισε τη φετινή χρονιά των Πανελλαδικών Εξετάσεων η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην τηλεόραση της ΕΡΤ1 και όπως ανέφερε, το 77% των υποψηφίων είναι επιτυχόντες.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων για επιλογή φέτος ανήλθε σε 105.420, εκ των οποίων 89.640 με τις διαδικασίες των ΓΕΛ και 15.780 με τις διαδικασίες των ΕΠΑΛ, ενώ πέρυσι ο αντίστοιχος συνολικός αριθμός υποψηφίων ήταν 103.963.

Συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στην ΑΣΤΕ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος 81.413 υποψήφιοι, ενώ το 2019 εισήχθησαν 80.69.

Η κ. Κεραμέως έδωσε στη δημοσιότητα επιπλέον στατιστικά στοιχεία των φετινών Πανελλαδικών πέραν του ποσοστού των επιτυχόντων. Αναλυτικότερα, όπως είπε, εκ των υποψηφίων που πέτυχαν στις φετινές Πανελλαδικές, το 53,39% είναι κορίτσια και το 46,61% είναι αγόρια. Επίσης, στην πρώτη τους προτίμηση πέρασε το 22,14% των υποψηφίων.

Σε γενικές γραμμές, η. κ. Κεραμέως ανέφερε ότι σημειώθηκε πτώση των βάσεων στις ανθρωπιστικές, τις ιατρικές και τις θετικές σπουδές, ενώ στις οικονομικές υπήρξε άνοδος της τάξεως περίπου του 20%.

Επίσης, όπως ανέφερε η υπουργός, το 42% των τμημάτων έχει βάση εισαγωγής κάτω των 10.000 μορίων, για όσους έδωσαν με το νέο σύστημα από τα ΓΕΛ, με το αντίστοιχο ποσοστό τμημάτων για όσους έδωσαν με το νέο σύστημα από τα ΕΠΑΛ να είναι στο 30%. Γενικότερα, όπως είπε η υπουργός, το 32% των υποψηφίων των ΓΕΛ είχε επιτυχία με λιγότερα από 10.000 μόρια, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ είναι 25%.

Όπως επεσήμανε η κ. Κεραμέως, η πτώση των βάσεων (νέο σύστημα) οφείλεται, πρώτον, στην απουσία συντελεστών βαρύτητας, που συνεπάγεται ότι όλα τα μαθήματα είναι ισοβαρή στη διαμόρφωση των μορίων και , δεύτερον, στο γεγονός ότι για πρώτη φορά φέτος συνεξετάστηκαν τα μαθήματα της Έκθεσης και της Λογοτεχνίας και υπήρξαν χαμηλά αποτελέσματα.

Θερμά συγχαρητήρια από Φίλη και Τζούφη

Τα συγχαρητήριά τους για την εισαγωγή των αποφοίτων στα ΑΕΙ εκφράζουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Μέσω ανακοίνωσής τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης και Μερόπη Τζούφη δίνουν τα συγχαρητήριά τους στα παιδιά, ζητώντας ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας.

Η ανακοίνωση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες, που μέσα σε πρωτόγνωρες υγειονομικές, εκπαιδευτικές αλλά και κοινωνικές συνθήκες κατάφεραν να πετύχουν τους στόχους τους. Η σημερινή ημέρα ας γίνει η αρχή μιας νέας δημιουργικής πορείας.

Συγχαρητήρια επίσης στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς που τους στήριξαν. Όλες και όλοι δικαιούνται ένα ποιοτικό σχολείο και ένα πανεπιστήμιο υψηλού επιπέδου.

Οφείλουμε να σεβαστούμε την προσπάθεια, την αγωνία και τις θυσίες, συμβάλλοντας στη βελτίωση του δημόσιου σχολείου, στηρίζοντας αδιαπραγμάτευτα το δημόσιο πανεπιστήμιο, καθώς και τις δημόσιες δομές εκπαίδευσης που επιλέγουν όσα παιδιά δεν κατάφεραν ή δεν επιθυμούσαν την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο.

Τις προσεχείς ημέρες οι ανακοινώσεις για τις εγγραφές

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής θα ανακοινωθούν κατά τις προσεχείς ημέρες με σχετική εγκύκλιο που θα εκδοθεί.

Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Λιμενικού Σώματος, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, καθώς στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις Σχολές.