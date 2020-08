Τοπικά Νέα

Στον εισαγγελέα για τη φωτιά στην Αγία Πελαγία

Δύο συλλήψεις για τη φωτιά που έκαψε δεκάδες στρέμματα γης, ενώ απείλησε και ξενοδοχεία.

Από τη διαδικασία του αυτοφώρου θα περάσουν σήμερα οι δυο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, χθες το μεσημέρι, στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας του δήμου Μαλεβιζίου.

Πρόκειται για έναν 65χρονο και έναν 73χρονο άνδρα που εκτελούσαν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης σε υπαίθριο χώρο και πιθανόν κάποια σπίθα που ξέφυγε, προκάλεσε την πυρκαγιά που κινητοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία επιχειρούσε έως αργά το απόγευμα, για την κατάσβεση της.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΠΟΥ, η φωτιά κατέκαψε 30 στρέμματα χορτολιβαδικής και δασικής έκτασης, ενώ οι δυο άνδρες αντιμετωπίζουν την κατηγορία του εμπρησμού από αμέλεια.