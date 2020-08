Πολιτική

Δένδιας: βασιζόμαστε πάντα στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Τι υποστηρίζουν διπλωματικές πηγές για την επέκταση των χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 μίλια.

«Βασιζόμαστε πάντα στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, αναφερόμενος στο κλίμα που επικρατεί μεταξύ των Ευρωπαίων ομολόγων του, για το θέμα της Τουρκίας. Χαρακτήρισε δε «απόλυτη αναγκαιότητα» -προκειμένου να επιτευχθεί αποκλιμάκωση στη Μεσόγειο- τις επικείμενες ανακοινώσεις του Ύπατου Εκπροσώπου Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ σχετικά με επιλογές για κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας.

«Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις Μπορέλ, σχετικά με τις επιλογές για κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας. Το θεωρούμε απόλυτη αναγκαιότητα, προκειμένου να επιτευχθεί αποκλιμάκωση στην Μεσόγειο», δήλωσε ο κ. Δένδιας προσερχόμενος στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, που πραγματοποιείται από χθες στο Βερολίνο, στο πλαίσιο της γερμανικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το κλίμα που επικρατεί στο Συμβούλιο, ενόψει της σημερινής συζήτησης για την Τουρκία, ο υπουργός τόνισε, «Βασιζόμαστε πάντα στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Αυτές είναι οι αξίες της κοινότητας των εθνών».

Διπλωματικές πηγές: επεκτείνεται η εθνική μας κυριαρχία

«Η Ελλάδα αποφάσισε να ασκήσει το δικαίωμα που της δίνει το Διεθνές Δίκαιο και συγκεκριμένα το άρθρο 3 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1982 για το δίκαιο της θάλασσας και να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων Νήσων, μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου. Με την απόφαση αυτή επεκτείνεται σημαντικά, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η επικράτεια στην οποία η χώρα μας ασκεί κυριαρχία. Εξυπακούεται ότι η εν λόγω επέκταση συνεπάγεται και την ταυτόχρονη επέκταση του υπερκείμενου εναερίου χώρου», αναφέρουν διπλωματικές πηγές και συνεχίζουν.

«H επέκταση αυτή λαμβάνει χώρα σε συνέχεια της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών στην οποία προέβη η χώρα μας με την Ιταλία στις 9 Ιουνίου 2020. Επισημαίνεται δε ότι δεν επηρεάζει την οριοθέτηση των εν λόγω θαλασσίων ζωνών. Για την επέκταση αυτή, η Ελλάδα στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας που προωθεί με τις δύο γειτονικές της χώρες, ενημέρωσε εγκαίρως τις κυβερνήσεις Ιταλίας και Αλβανίας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σημειώνεται πως η επέκταση των χωρικών υδάτων θα υλοποιηθεί με την ψήφιση νόμου από το Κοινοβούλιο, θα προηγηθεί δε η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο θα κλείσουν οι κόλποι και θα χαραχθούν ευθείες γραμμές βάσης στην περιοχή, σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας. Επισημαίνεται ότι το κλείσιμο των κόλπων δημιουργεί στις συγκεκριμένες περιοχές με βάση το δίκαιο της θάλασσας “εσωτερικά ύδατα” όπου η κυριαρχία που ασκείται από τη χώρα είναι αντίστοιχη με εκείνη που ασκείται στο έδαφός της.

Υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας, όπως και κάθε χώρα, ασκεί πλήρη κυριαρχία στον εναέριο της χώρο, στα χωρικά της ύδατα, συμπεριλαμβανομένου του βυθού και του υπεδάφους τους. Σημειώνεται πάντως ότι συνεχίζει να ισχύει ο κανόνας της “αβλαβούς διέλευσης” των αλλοδαπών πλοίων από τα χωρικά ύδατα, ως ορίζει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο η Ιταλία, όσο και η Αλβανία, χώρες συμβαλλόμενες και οι δύο στην UNCLOS, έχουν ήδη επεκτείνει τα χωρικά τους ύδατα στα 12 ν.μ. 'Άλλωστε, από τα 168 κράτη μέρη της Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας μόνο 3 δεν έχουν ακόμη επεκτείνει πλήρως τα χωρικά τους ύδατα στα 12 ν.μ, ενώ και χώρες που δεν έχουν υπογράψει την UNCLOS (HΠΑ, Τουρκία σε διάφορες περιοχές) έχουν και αυτές επεκτείνει στα 12 νμ..

Η σημαντική αυτή εξέλιξη εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της χώρας να ασκεί τα δικαιώματα που της δίνει το Διεθνές Δίκαιο, αλλά και να επιδιώκει συναινέσεις με γειτονικές χώρες, να συνάπτει συμφωνίες μαζί τους για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, προάγοντας τις σχέσεις καλής γειτονίας και προωθώντας την ασφάλεια, την ευημερία και τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της περιοχής, τονίζουν διπλωματικές πηγές.

ΚΚΕ: Τα ίδια Παντελάκη μου…

Το άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών σχολίασε το ΚΚΕ μέσω ανακοίνωσή του, στην οποία έκανε λόγο για «αδιέξοδη στρατηγική».

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

«Τα ίδια Παντελάκη μου….» στο Συμβούλιο των ΥΠΕΞ με τις γνωστές δηλώσεις "συμπάθειας". Διαψεύδονται μια ακόμη φορά οι κάλπικες προσδοκίες των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ περί κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Η αδιέξοδη αυτή στρατηγική στήριξης των επικίνδυνων σχεδίων των ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ δεν μπορεί να κρύψει ότι οι οποίες κυρώσεις της ΕΕ δεν αναιρούν τις ισχυρές οικονομικές πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις της με την τουρκική αστική τάξη προωθώντας τα δικά της συμφέροντα κατά των λαών.