Εβδομάδας Μόδας Νέας Υόρκης με αυστηρά μέτρα για τον κορονοϊό

Ελήφθησαν οι αποφάσεις για τη διενέργεια της εβδομάδας που…πλησιάζει.

H Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης θα πραγματοποιηθεί φέτος, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της αμερικανικής πολιτείας, Άντριου Κουόμο, όμως λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορονοϊού, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να τηρούν αυστηρά μέτρα ασφαλείας σε όλες τις εκδηλώσεις.

«Η Νέα Υόρκη είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα της μόδας και η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης (NYFW) γιορτάζει την εφευρετικότητα αυτής της πόλης και το απαράμιλλο δημιουργικό ταλέντο μας» αναφέρει ο Άντριου Κουόμο σε δελτίο Τύπου. «Όταν η COVID-19 έπληξε τη Νέα Υόρκη, τόσα πολλά από τα αγαπημένα μας γεγονότα ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν. Η πανδημία δεν έχει τερματιστεί, αλλά είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε την οργανώτρια IMG να προχωρήσει με τη NYFW, με πλήρη συμμόρφωση στις αυστηρές συστάσεις των αρχών για τη δημόσια υγεία».

Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης τόνισε ακόμη τη σημασία της υγείας όλων: «Η ασφάλεια, όπως πάντα, είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και συγχαίρουμε τους οικοδεσπότες και όλους τους συμμετέχοντες σχεδιαστές, για τις καινοτόμες, έξυπνες, λύσεις τους, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτό το γεγονός».

Μερικές από τις βασικές προφυλάξεις που θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι διοργανωτές είναι ότι η συμμετοχή σε υπαίθριες εκδηλώσεις πρέπει περιορίζεται στα 50 άτομα. Με μοντέλα, σχεδιαστές, προσωπικό στα παρασκήνια και άλλους, αυτό δεν αφήνει περιθώριο στους θεατές να είναι παρόντες στην πρώτη σειρά. Επιπλέον, όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να τηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις και να φορούν μάσκες συνεχώς, ενώ θα εξετάζονται και θα ελέγχονται προτού παραστούν σε επίδειξη μόδας.

Αν και δεν είναι γνωστό ποιοι σχεδιαστές θα συμμετάσχουν στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης (13-17 Σεπτεμβρίου) με live επιδείξεις, αναμένεται πολλά brands να παρουσιάσουν ψηφιακά τις συλλογές τους και να αξιοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την επερχόμενη σεζόν.

«Οι τελευταίοι έξι μήνες ήταν εξαιρετικά δύσκολοι για τη βιομηχανία της μόδας, και είμαστε περήφανοι που ανοίγουμε έναν δρόμο κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης σε σχεδιαστές, μοντέλα, στιλίστες, μακιγιέρ, κομμωτές, φωτογράφους, ομάδες παραγωγής -και αναρίθμητους άλλους επαγγελματίες που εργάζονται στη βιομηχανία- ώστε να επιστρέψουν με ασφάλεια στη δουλειά τους τον Σεπτέμβριο» δήλωσε η Λέσλι Ρούσο, αντιπρόεδρος της IMG.

Η NYFW ήταν μια σημαντική πηγή εσόδων για τη Νέα Υόρκη στο παρελθόν, με έσοδα 900 εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο και κέρδη πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια για τον τουριστικό κλάδο.