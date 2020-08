Κόσμος

Διαδηλώσεις κατά του Τραμπ έξω από τον Λευκό Οίκο (εικόνες)

Την ώρα που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έπαιρνε επίσημα το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, πλήθος κόσμου ζητούσε την αποχώρησή του.

Εκατοντάδες διαδηλωτές κατά του ρατσισμού είχαν συγκεντρωθεί χθες, Πέμπτη, μπροστά από τον Λευκό Οίκο ζητώντας την αποχώρηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμαζόταν να αποδεχθεί επισήμως το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

«Πρέπει να φύγει ο Τραμπ, πρέπει να καταστρέψουμε όλο το σύστημα. Χρειαζόμαστε μια επανάσταση», δήλωσε η Κεχίρα Γουέντερμπερν, μια 18χρνονη διαδηλώτρια υπό τους ήχους τυμπάνων και του συνθήματος «Τραμπ/ Πενς φύγετε τώρα».

«Αυτός ο πρόεδρος (και ο αντιπρόεδρος) δεν κάνουν τίποτα διότι δεν είναι αυτοί που τους πυροβολούν στους δρόμους», πρόσθεσε η μαύρη αυτή φοιτήτρια από το Χιούστον του Τέξας.

Λίγα μέτρα μακριά από τους διαδηλωτές του κινήματος “Black Lives Matter” ο Τραμπ ετοιμαζόταν να δεχθεί το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος με ομιλία του από τους κήπους του Λευκού Οίκου.

«Δεν θέλουμε να δούμε τον Ντόναλντ Τραμπ να αποδέχεται το χρίσμα. Στόχος είναι να επισκιάσουμε (αυτό το γεγονός)», επεσήμανε η Μίριαμ Όπενχάιμερ από την πλευρά της.

Λίγο πιο μακριά υποστηρικτές του Αμερικανού προέδρου είχαν συγκεντρωθεί στο “National Mall”, το πάρκο όπου βρίσκονται μνημεία και μουσεία και στο βόρειο άκρο του οποίου βρίσκεται ο Λευκός Οίκος.

«Ο Τραμπ ενθαρρύνει τους υποστηρικτές του να είναι βίαιοι και εμείς ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους που μας στηρίζουν να είναι ειρηνικοί», πρόσθεσε 53χρονη Όπενχάιμερ, η οποία κρατούσε ένα πανό που έγραφε «Η αστυνομία είναι εργαλείο του φασισμού».

Στο μεταξύ ο γερουσιαστής Ραντ Πολ, που ήταν στο Λευκό Οίκο για να παρακολουθήσει την ομιλία του Τραμπ, κατήγγειλε σήμερα ότι δέχθηκε επίθεση αυτός και η σύζυγός του από «μια οργισμένη συμμορία», όπως την αποκάλεσε, περισσότερων από 100 ανθρώπων κοντά στην προεδρική κατοικία.

«Μόλις δέχθηκα επίθεση από μια οργισμένη συμμορία περισσότερων από 100 ατόμων ένα τετράγωνο από τον Λευκό Οίκο. Ευχαριστώ την αστυνομία της Ουάσινγκτον η οποία στην κυριολεξία μας έσωσε τη ζωή από την τρελαμένη συμμορία», έγραψε ο Πολ στο Twitter.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τον γερουσιαστή και τη σύζυγό του Κέλι να περπατούν στον δρόμο την ώρα που πλήθος διαδηλωτών αρχίζει να συγκεντρώνεται γύρω τους, φωνάζοντας και σπρώχνοντας τους αστυνομικούς που προσπαθούσαν να προστατεύσουν το ζευγάρι.