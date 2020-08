Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: μεγαλώνει η μακάβρια λίστα των θυμάτων στην Ελλάδα

Ακόμη δυο ασθενείς έχασαν τη μάχη, μακραίνοντας τον κατάλογο των θυμάτων της φονικής πανδημίας στη χώρα μας.

Ακόμη δυο ασθενείς έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό, τις τελευταίες ώρες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων της φονικής πανδημίας στη χώρα μας σε 258.

Συγκεκριμένα έχασαν την μάχη για την ζωή τους ένας 89χρονος στο «Παπανικολάου» και ένας 60χρονος στο «Σωτηρία».

Να θυμίσουμε ότι χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 259 νέα κρούσματα και 6 θανάτους, ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών στους 35.