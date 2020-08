Κοινωνία

Τεράστια ποσότητα κοκαΐνης σε φορτηγό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγο προτού επιβιβαστεί στο πλοίο συνελήφθη ο οδηγός και κατασχέθηκε η μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.

Εκατόν πέντε κιλά κοκαΐνης εντόπισαν άνδρες του Λιμενικού σε φορτηγό, στο νότιο λιμάνι της Πάτρας, λίγο πριν την επιβίβασή του σε πλοίο με προορισμό την Ιταλία.

Οι λιμενικοί με την βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου εντόπισαν την μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών στο χώρο του φορτίου αλλά και στην καμπίνα του 63χρονου Έλληνα οδηγού, ο οποίος συνελήφθη.

Τα ναρκωτικά είχαν συσκευασθεί μέσα σε τέσσερα σακβουαγιάζ και τέσσερις πλαστικές σακούλες

Η ποσότητα των ναρκωτικών που επρόκειτο να διοχετευθεί σε αγορές της Ευρώπης και είναι η μεγαλύτερη που έχει εντοπιστεί να μεταφέρεται με φορτηγό σε λιμάνι της χώρας. Το λιμεναρχείο της Πάτρας διενεργεί την προανάκριση.