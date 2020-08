Κόσμος

Παραίτηση Άμπε με συγγνώμη

Την απόφασή του να παραιτηθεί ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε δήλωσε σήμερα πως αποφάσισε να παραιτηθεί εξαιτίας της επιδείνωσης της υγείας του και πρόσθεσε πως ζητάει συγγνώμη από τα βάθη της καρδιάς του από τους πολίτες επειδή δεν στάθηκε ικανός να εκπληρώσει τα καθήκοντά του.

Ο Άμπε, ο πρωθυπουργός με την πιο μακροχρόνια θητεία στην ιστορία της Ιαπωνίας, δήλωσε πως δεν έγκειται σ' αυτόν να ορίσει τον διάδοχό του, σχόλιο που υπογραμμίζει την αναταραχή που επικρατεί στο κυβερνών φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα σχετικά με τη διαδοχή του.

«Αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση του πρωθυπουργού», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Άμπε, εξηγώντας πως επιδεινώθηκε η ελκώδης κολίτιδα, η χρόνια ασθένεια από την οποία πάσχει.

Ο Άμπε διευκρίνισε πως η κατάσταση της υγείας του άρχισε να επιδεινώνεται γύρω στα μέσα του περασμένου μήνα και πως δεν θέλει το γεγονός αυτό να έχει αντίκτυπο σε σημαντικές πολιτικές αποφάσεις.