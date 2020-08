Αθλητικά

Η Βαλένθια ανοίγει ακαδημία στην Αθήνα

«Εκπαιδεύουμε ανθρώπους, εκπαιδεύουμε ποδοσφαιριστές», αναφέρει το σύνθημα των ακαδημιών της Βαλένθια.

H Bαλένθια, που διατηρεί μία από τις πιο σημαντικές ακαδημίες στην Ισπανία, έκανε γνωστό ότι πρόκειται να ανοίξει νέα παραρτήματα σε Ελλάδα (Αθήνα), Βουλγαρία (Σόφια) και Κύπρο (Λευκωσία).

Εκτός από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Κύπρο, ο σύλλογος, που πλέον θα βρίσκεται με τις ακαδημίες του σε 14 συνολικά χώρες στο εξωτερικό, είναι παρών σε χώρες όπως: ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα, Μαρόκο, Ιταλία και Αγγλία.