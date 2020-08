Αθλητικά

Τηλεφώνημα Μέσι στον Γκουαρντιόλα

Το περιεχόμενο της συνομιλίας του ποδοσφαιριστή με τον προπονητή αποκαλύπτει ισπανική εκπομπή.

Tη τηλεφωνική συζήτηση που είχαν Μέσι και Γκουαρντιόλα, αποκάλυψε το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ισπανικής αθλητικής εκπομπής « El Chiringuito de Jugones».

«Η συνομιλία έχει ως εξής: Την περασμένη Τρίτη, ο Λιονέλ Μέσι αποφάσισε να φύγει από τη Μπαρτσελόνα και προφανώς σκέφτεται ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του. Η πρώτη του πρόθεση είναι η Μάντσεστερ Σίτι και τηλεφώνησε στον Πεπ Γκουαρντιόλα. Αυτή η κλήση έγινε. Ο Λιονέλ Μέσι είπε στον Γκουαρντιόλα: Θέλω να κερδίσω τις δύο επόμενες «Χρυσές Μπάλες» (Ballon d'Or) και μπορώ να το κάνω μόνο μαζί σου», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Ο Λιονέλ Μέσι ψηφίστηκε το Δεκέμβριο ως ο καλύτερος παίκτης για το 2019 , κατακτώντας την έκτη «Χρυσή Μπάλα» στην καριέρα του, μετά το 2009, 2010, 2011, 2012, 2015.

Έτσι ο Αργεντινός σούπερ σταρ, ξεπέρασε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει πέντε χρυσές μπάλες (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).