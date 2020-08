Οικονομία

Κορκίδης: Θύμα της πανδημίας οι θερινές εκπτώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υποτονική η κίνηση, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Η εμπορική κίνηση του διμήνου των θερινών εκπτώσεων ήταν υποτονική και αντίστοιχη του πρώτου εξαμήνου του έτους, που υποχώρησε με ρυθμό 18,3% καταγράφοντας μέχρι σήμερα συνολικές απώλειες 9 δισ. ευρώ. Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης σε δήλωσή του σχετικά με τη διαμόρφωση του τζίρου κατά τη περίοδο των θερινών εκπτώσεων.

Συγκεκριμένα ο κ. Κορκίδης δήλωσε: «Για να δούμε την κατάσταση της αγοράς στην Αττική δεν έχουμε παρά να ρίξουμε μια συνολική ματιά στις φετινές θερινές εκπτώσεις οι οποίες είναι χαρακτηριστικό «θύμα» της πανδημίας. Μεσοσταθμικά η μείωση των πωλήσεων από την περιορισμένη εμπορική κίνηση υπολογίζεται ότι ξεπέρασε το -18%, με λιγότερο 1 δισ. ευρώ σε τζίρο και με 7 στους 10 στο λιανικό εμπόριο να δηλώνουν μείωση πωλήσεων μεγαλύτερη του 50% αλλά και τον όγκο των πωλήσεων να καταγράφει μείωση της τάξης του -25%. Είναι προφανές ότι υπάρχει αισθητή μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης με μεγάλη υποχώρηση κατά 34 μονάδες του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Ο τζίρος του διμήνου Ιουλίου-Αυγούστου εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στα 5 δισ. ευρώ από τα 6 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι. Σημειωτέον πως σχεδόν το ήμισυ της κατανάλωσης και των εμπορικών πωλήσεων πραγματοποιείται στην Περιφέρεια Αττικής.

Η εμπορική κίνηση του διμήνου των θερινών εκπτώσεων ήταν υποτονική και αντίστοιχη του πρώτου εξαμήνου του έτους, που υποχώρησε με ρυθμό 18,3% καταγράφοντας μέχρι σήμερα συνολικές απώλειες 9 δισ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση των τακτικών θερινών εκπτώσεων και πριν την έναρξη των άτυπων φθινοπωρινών προσφορών στις αγορές της Αττικής θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου είναι ένα βήμα πριν την ΜΕΘ».