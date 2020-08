Πολιτική

Κορονοϊός: Τα αποτελέσματα των πρώτων τεστ που έγιναν στη Βουλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βγήκαν τα αποτελέσματα των 529 από τα 1100 τεστ στα οποία υπεβλήθησαν όλοι όσοι εργάζονται στη Βουλή.

Αρνητικά ήταν τα αποτελέσματα των πρώτων 529 τεστ μοριακού ελέγχου PRC που έγιναν την περασμένη Τετάρτη σε βουλευτές, συνεργάτες τους, υπαλλήλους και εργαζόμενους στην Βουλή των Ελλήνων.

Τα αποτελέσματα που έγιναν σήμερα γνωστά, αφορούσαν όσους εθελοντικά υποβλήθηκαν στο τεστ την Τετάρτη, την πρώτη ημέρα του πρώτου διήμερου ελέγχου μετά την καλοκαιρινή διακοπή των εργασιών του κοινοβουλίου, που πραγματοποίησε η Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Την περασμένη Τετάρτη και Πέμπτη, συνολικά προσήλθαν στο ιατρείο της Βουλής 1.100 άτομα εκ των οποίων οι 170 ήταν βουλευτές.

Η Βουλή των Ελλήνων έχει προγραμματίσει να συνεχίσει τα εθελοντικά τεστ και την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να μπορέσουν να ελεγχθούν όσοι από τους βουλευτές, συνεργάτες τους , υπαλλήλους και εργαζόμενους απουσίαζαν την περασμένη Τετάρτη και την περασμένη Πέμπτη.