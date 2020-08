Κοινωνία

Βάσεις 2020: Ιστορική “βουτιά” στις Ιατρικές Σχολές

Οι Σχολές με τα περισσότερα και τα λιγότερα μόρια. Η πτώση στην Ιατρική και οι Σχολές με κάτω από 1000 μόρια.

Με τις ιατρικές σχολές να «σπάνε» προς τα κάτω το «φράγμα» των 18.000 μορίων, τις βάσεις στην πλειονότητα των τμημάτων να έχουν κάθοδο, με εξαίρεση τις σχολές Οικονομίας και Πληροφορικής, διαμορφώθηκαν οι φετινές βάσεις εισαγωγής.

Μεγάλο ήταν και φέτος το ποσοστό των τμημάτων, η βάση εισαγωγής των οποίων είναι κάτω των 10.000 μορίων. Συνολικά 184 τμήματα έχουν βάση εισαγωγής κάτω των 10.000 μορίων, κάτι που μεταφράζεται σε ποσοστό 40%.

Ενδεικτικό της πτώσης που σημειώθηκε στις βάσεις όλων των Επιστημονικών Πεδίων είναι το γεγονός ότι μόλις δύο από το σύνολο των τμημάτων έχουν βάση εισαγωγής πάνω από 19.000 μόρια, για την εισαγωγή στα οποία, όμως, συνυπολογίζεται και βαθμός ειδικού μαθήματος.

Σε γενικές γραμμές, στις Ανθρωπιστικές Σπουδές, οι νομικές σχολές κράτησαν τις βάσεις τους σταθερές στα περυσινά επίπεδα, άνοδο σημείωσαν οι σχολές Ψυχολογίας, αλλά και οι χαμηλόβαθμες σχολές του 1ου Επιστημονικού Πεδίου.

Όσον αφορά στις σχολές των Θετικών Σπουδών, πτώση καταγράφηκε στις πολυτεχνικές σχολές και στις σχολές όπως είναι της Φυσικής, της Χημείας και των Μαθηματικών.

Ωστόσο, αντίθετη πορεία ακολούθησαν οι σχολές Οικονομίας και Πληροφορικής, όπου σημειώθηκε άνοδος των βάσεων, σε ποσοστό έως και 20%. Ανοδικά κινήθηκαν και οι βάσεις των αρχιτεκτονικών σχολών.

«Έπεσαν» κάτω από τα 18.000 μόρια οι ιατρικές σχολές

Iστορική πτώση, που μεταφράζεται στο «σπάσιμο του φράγματος» των 18.000 μορίων προς τα κάτω κατέγραψαν φέτος οι βάσεις των ιατρικών σχολών, με εξαίρεση δύο από τις συνολικά επτά. Όλες οι ιατρικές σχολές κινήθηκαν πτωτικά, με τις βάσεις των ιατρικών σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης να παραμένουν πάνω από τις 18.000 μόρια, χάνοντας 474 και 510 μόρια αντίστοιχα, σε σχέση με πέρυσι. Οι βάσεις τους διαμορφώθηκαν στα 18.250 μόρια για την Ιατρική Αθηνών και στα 18.075 για την Ιατρική Θεσσαλονίκης.Ακολουθούν η Ιατρική Πατρών με 17.825 μόρια (πτώση 573 μόρια), η Ιατρική Ιωαννίνων με 17.625 μόρια (πτώση 640 μόρια), η Ιατρική Λάρισας με 17.600 μόρια (πτώση 649 μόρια) και η Ιατρική Ηρακλείου με 17.575 μόρια (πτώση 669 μόρια). Με τη μεγαλύτερη πτώση, 723 μορίων, είναι στο χαμηλότερο σημείο η Ιατρική Αλεξανδρούπολης, με 17.400 μόρια.

Πτώση βάσεων για το 70% των τμημάτων

Συνολικά, από τα 459 τμήματα πτωτικά κινήθηκαν οι βάσεις σε 325 τμήματα, ενώ άνοδο σημείωσαν οι βάσεις 134 τμημάτων. Ποσοστιαία, οι παραπάνω αριθμοί «δείχνουν» το 70% των τμημάτων να έχουν καθοδική πορεία στην βάση εισαγωγής τους.

Τμήματα με βάση κάτω του... 1.000

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό, είναι το γεγονός ότι φέτος τρία τμήματα έχουν βάση κάτων των 1.000 μορίων. Πρόκειται για τα τμήματα:

- Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με έδρα στο Καρπενήσι. Βάση εισαγωγής 2020: 625.

- Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, με έδρα το Μεσολόγγι. Πτώση: Βάση εισαγωγής 2020: 875.

- Περιβάλλοντος, του Ιόνιου Πανεπιστημίου, με έδρα τη Ζάκυνθο. Βάση εισαγωγής 2020: 900.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι πέρσι, η χαμηλότερη βάση εισαγωγής ήταν 4.016 (Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στη Θεσσαλονίκη).

Δύο τμήματα με βάση άνω των 19.000 μορίων

Από το σύνολο των 459 τμημάτων, μόλις δύο έχουν βάση εισαγωγής πάνω από 19.000 μόρια, για την εισαγωγή στα οποία, όμως, συνυπολογίζεται και βαθμός ειδικού μαθήματος.Πρόκειται για την Αρχιτεκτονική Αθηνών (19.165 μόρια) και το τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη Θεσσαλονίκη (19.075 μόρια).

Οι βάσεις επτά περιζήτητων σχολών

1. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αθήνας (ΕΚΠΑ): 19.165 (άνοδος 115 μόρια)

2. Ιατρική Αθηνών (ΕΚΠΑ): 18.250 (πτώση 474 μόρια)

3. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Πειραιώς): 18.145 (πτώση 18 μόρια)

4. Νομική Αθηνών (ΕΚΠΑ): 18.050 (άνοδος 37 μόρια)

5. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΕΜΠ): 17.975 (πτώση 339 μόρια)

6. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΟΠΑ): 17.900 (πτώση 59 μόρια)

7. Ψυχολογία Αθηνών (ΕΚΠΑ): 17.875 (άνοδος 267 μόρια)

Top 5: Η μεγαλύτερη άνοδος

Συνολικά, 17 τμήματα, από τα 134 με άνοδο στη βάση εισαγωγής τους, σημείωσαν άνοδο με τετραψήφιο αριθμό μορίων. Τα πέντε τμήματα με τη μεγαλύτερη άνοδο είναι τα εξής:

1. Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη), ΑΠΘ. Βάση εισαγωγής: 6.340, άνοδος 2.324 μόρια

2. Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα), ΕΚΠΑ. Βάση εισαγωγής: 8.945, άνοδος 2.128 μόρια

3. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Βάση εισαγωγής 7.675, άνοδος 1.849 μόρια

4. Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω), Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Βάση εισαγωγής: 9.910, άνοδος 1.818 μόρια

5. Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες), Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Βάση εισαγωγής: 6.850, άνοδος 1.739 μόρια

Bottom 5: Η μεγαλύτερη πτώση

Από τα συνολικά 325 τμήματα που κινήθηκαν καθοδικά, 21 τμήματα κατέγραψαν πτώση στη βάση εισαγωγής τους από 3.000 έως σχεδόν 6.000 μόρια. Τα πέντε τμήματα με τη μεγαλύτερη πτώση βάσεων είναι τα εξής:

1. Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος), Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Βάση εισαγωγής: 900, πτώση 5.838 μόρια

2. Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βάση εισαγωγής: 625, πτώση 5.792 μόρια

3. Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι), Πανεπιστήμιο Πατρών. Βάση εισαγωγής 1.700, πτώση 5.403 μόρια

4. Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής (Μεσολόγγι), Πανεπιστήμιο Πατρών. Βάση εισαγωγής: 875, πτώση 5.396 μόρια

5. Ζωικής Παραγωγής, αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι), Πανεπιστήμιο Πατρών. Βάση εισαγωγής: 1.025, πτώση 5.216 μόρια.

Επιτυχόντες, το 77% των υποψηφίων

Στο 77% ανήλθε το ποσοστό των επιτυχόντων των φετινών Πανελλαδικών. Εκ των υποψηφίων που πέτυχαν στις φετινές Πανελλαδικές, το 53,39% είναι κορίτσια και το 46,61% είναι αγόρια. Επίσης, στην πρώτη τους προτίμηση πέρασε το 22,14% των υποψηφίων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων για επιλογή φέτος ανήλθε σε 105.420, εκ των οποίων 89.640 με τις διαδικασίες των ΓΕΛ και 15.780 με τις διαδικασίες των ΕΠΑΛ, ενώ πέρυσι ο αντίστοιχος συνολικός αριθμός υποψηφίων ήταν 103.963.

Συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στην ΑΣΤΕ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος 81.413 υποψήφιοι, ενώ το 2019 εισήχθησαν 80.696.

Γενικότερα, το 32% των υποψηφίων των ΓΕΛ είχε επιτυχία με λιγότερα από 10.000 μόρια, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ είναι 25%, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

«Έπεσε» η πλατφόρμα

Λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας, η πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας δεν είναι διαθέσιμη. Από το πρωί, οι υποψήφιοι δυσκολεύονται στην πρόσβαση του

Τις προσεχείς ημέρες οι ανακοινώσεις για τις εγγραφές

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής θα ανακοινωθούν κατά τις προσεχείς ημέρες με σχετική εγκύκλιο που θα εκδοθεί.

Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Λιμενικού Σώματος, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, καθώς στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις Σχολές.