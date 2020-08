Πολιτική

Μαξίμου: σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για το άνοιγμα των σχολείων

Πότε θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις από τα Υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών και από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

Σύσκεψη για την έναρξη της σχολικής χρονιάς πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συζητήθηκαν θέματα συντονισμού ενόψει του ανοίγματος των σχολείων, υπό τις εξαιρετικές συνθήκες που δημιουργεί η πανδημία του Covid-19.

Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου από τα Υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών και από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

Στη σύσκεψη μετείχαν η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, η Υφυπουργός αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Σοφία Ζαχαράκη και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος.