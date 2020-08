Life

“Πρωινοί Τύποι”: Επιστρέφουν... νωρίτερα Νίκος Ρογκάκος και Παναγιώτης Στάθης

Επιστρέφουν να γεμίσουν με ενημέρωση τα Σαββατοκύριακά μας ο Νίκος Ρογκάκος και ο Παναγιώτης Στάθης.

Ο Νίκος Ρογκάκος και ο Παναγιώτης Στάθης γίνονται ακόμα πιο πρωινοί φέτος!

Από το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου οι «Πρωινοί Τύποι» έρχονται μισή ώρα νωρίτερα στον ΑΝΤ1, στις 06:30, για να μας ενημερώσουν για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Με άποψη και χιούμορ, οι «Πρωινοί Τύποι» ακολουθούν με αισιόδοξη ματιά τα βήματα της ειδησεογραφίας, συνθέτουν το ενημερωτικό παζλ του Σαββατοκύριακου, καταγράφουν τα προβλήματα αναζητώντας λύσεις και δίνουν βήμα στους ειδικούς για να απαντήσουν στις ερωτήσεις των τηλεθεατών.

Με οδηγό την επικαιρότητα και την ανάγκη των τηλεθεατών για άμεση και αντικειμενική ενημέρωση, ο Νίκος Ρογκάκος και ο Παναγιώτης Στάθης βάζουν σε πρώτο πλάνο όλες τις ειδήσεις από την Οικονομία, την Πολιτική, την Κοινωνία, τα Διεθνή, τον Αθλητισμό, αλλά και την Τέχνη και τον Πολιτισμό.

Ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις, χρηστικές πληροφορίες, συνεντεύξεις, αλλά και σημαντικοί καλεσμένοι σε μία εκπομπή που κλείνει το μάτι στην ενημέρωση του Σαββατοκύριακου.

«Πρωινοί Τύποι». Πρεμιέρα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στον ΑΝΤ1 και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 06:30. Παρουσιάζουν ο Νίκος Ρογκάκος και ο Παναγιώτης Στάθης.

https://www.antenna.gr/prwinoitypoi

