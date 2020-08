Οικονομία

Εκπτώσεις στις μετακινήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι συμφωνίες που έκαναν τα υπουργεία Μεταφορών και Παιδείας για τη διευκόλυνση στις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών.

Εκπτώσεις 50% θα έχουν στα εισιτήρια των τρένων και των υπεραστικών λεωφορείων οι αναπληρωτές δάσκαλοι και καθηγητές, εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Την παροχή εκπτώσεων σε τρένα και ΚΤΕΛ για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που θα αναλάβουν υπηρεσία το νέο σχολικό έτος σε περιοχές μακριά από τον τόπο διαμονής τους, ζήτησε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, από τον πρόεδρο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Φίλιππο Τσαλίδη και τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών, Σοφοκλή Φάτσιο. Η παρέμβαση του κ. Καραμανλή πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της υφυπουργού Παιδείας, αρμόδιας για ζητήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Σοφίας Ζαχαράκη.

Ο κ. Καραμανλής ευχαρίστησε θερμά τον κ. Τσαλίδη και τον κ. Φάτσιο για την άμεση ανταπόκρισή τους και άμεσα δόθηκαν οδηγίες για έκπτωση 50% στα εισιτήρια των τρένων και υπεραστικών λεωφορείων.

Εκπτώσεις 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους αναπληρωτές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξασφάλισε και το υπουργείο Ναυτιλίας. Έτσι, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ταξιδεύουν με μια σειρά εταιρειών με έκπτωση 50% στα εισιτήριά τους.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες που προσφέρουν μειωμένα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι οι παρακάτω:

ANES Ferries

ANEK Lines

A.N.E.M.

Aegean Speed lines

Blue Star Ferries/Hellenic seaways/Superfast Ferries

Dodekanisos Sea Ways

Fast Ferries

Goutos Lines

Golden Star Ferries

Levante Ferries Group

ΛΑΦΑΣΙ Ν.Ε.

Minoan Lines

Sea Jets N.E.

TRITON Ferries

Zante Ferries N.E.