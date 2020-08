Πολιτική

Πανελλαδικές: Συγχαρητήρια Μητσοτάκη για τους επιτυχόντες

Τι αναφέρει για την ιδιαίτερη χρονιά, λόγω κορονοϊού. Τι είπε για όσους δεν εισάγονται σε ΑΕΙ.

Σε συγχαρητήριο μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων, αναφέρεται:

«Συγχαίρω τους νέους και τις νέες μας, που απ’ τις σχολικές αίθουσες θα αναζητήσουν τώρα στα αμφιθέατρα των Πανεπιστημίων τη γνώση και τα εφόδια για το μέλλον τους. Πανεπιστήμια που για ένα, σύντομο ελπίζουμε, διάστημα θα λειτουργούν με τους όρους που επιβάλλει η αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

Και καλώ όσους δεν τα κατάφεραν, να μετατρέψουν την προσωρινή απογοήτευση σε μόνιμη προσήλωση και επιμονή στους στόχους τους. Από κανένα ταξίδι δεν λείπουν τα κύματα. Η πυξίδα, όμως, πρέπει να είναι πάντα στραμμένη στην τελική επιτυχία.

Τον έπαινο, φέτος, τον δικαιούνται όλα τα Ελληνόπουλα, καθώς η μισή χρονιά κύλησε μέσα σε πρωτοφανείς συνθήκες, λόγω της πανδημίας. Όμως με το πείσμα τους, την πολύτιμη συμβολή των καθηγητών τους και τη στήριξη της οικογένειάς τους, ξεπεράσαν όλα τα εμπόδια. Το αύριο της χώρας είναι, λοιπόν, σε καλά χέρια.

Συγχαρητήρια και πάλι στα παιδιά μας!»