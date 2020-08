Οικονομία

Κορονοϊός: 8 νέα μέτρα στήριξης για υπαλλήλους και άνεργους

Τι ισχύει για αναστολές και τηλεργασία. Παρατείνονται τα επιδόματα ανεργίας. Πότε τελειώνει το πρόγραμμα «ΣΥΝ-εργασία». Επίθεση στον Βρούτση από την Αχτσιόγλου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Υπουργείο Εργασίας και συνολικά η Κυβέρνηση και εργάζονται εντατικά, μεθοδικά και με σχέδιο προκειμένου να ενισχύσουμε την αγορά εργασίας προσπαθώντας να καλύψουμε κάθε εργαζόμενο. Με μία αρχική δέσμη μέτρων που ξεκινάει άμεσα, επεκτείνουμε και διευρύνουμε τις πολιτικές προστασίας των εργαζομένων και των ανέργων» αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, γνωστοποιώντας τα εξής:

Επεκτείνουμε το μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας στους κλάδους εστίασης, μεταφορών, τουρισμού, αθλητισμού, πολιτισμού και για τον Οκτώβριο. στους κλάδους εστίασης, μεταφορών, τουρισμού, αθλητισμού, πολιτισμού και για τον Οκτώβριο. Επεκτείνουμε τη χρονική διάρκεια ισχύος του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» μέχρι τέλος του χρόνου . μέχρι τέλος του χρόνου . Δίνουμε παράταση για 2 μήνες των επιδομάτων ανεργίας που έχουν λήξει. των επιδομάτων ανεργίας που έχουν λήξει. Διευκολύνουμε τη χορήγηση των επιδομάτων ανεργίας στους εποχιακά εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα με τη μείωση του απαιτούμενου αριθμού ημερών ασφάλισης από 100 σε 50. στους εποχιακά εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα με τη μείωση του απαιτούμενου αριθμού ημερών ασφάλισης από 100 σε 50. Παρατείνουμε το πλαίσιο της τηλεργασίας μέχρι τέλος του χρόνου. μέχρι τέλος του χρόνου. Θεσμοθετούμε οικονομική στήριξη των καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, καθώς και των ξεναγών με τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού. δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, καθώς και των ξεναγών με τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Δημιουργούμε θεσμικό πλαίσιο για την αναπλήρωση του χρόνου απουσίας από την εργασία εργαζόμενου λόγω καραντίνας. για την αναπλήρωση του χρόνου απουσίας από την εργασία εργαζόμενου λόγω καραντίνας. Θεσμοθετούμε νέα ειδική άδεια των γονέων λόγω νόσησης των παιδιών τους από τον κορονοϊό Covid-19. των παιδιών τους από τον κορονοϊό Covid-19.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα καταβάλλεται η αποζημίωση ειδικού σκοπού στους παρακάτω δικαιούχους:

μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε τουριστικές κλπ επιχειρήσεις μηνός Ιουλίου ποσού 5,48 εκατ. € για 19.452 άτομα. αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις Τουρισμού – Μεταφορών – Πολιτισμού – Αθλητισμού μηνός Ιουλίου ποσού 29,89 εκατ. € για 67.412 άτομα. οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας για τους εργαζομένους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» για τον Ιούλιο ποσού 10,989 εκατ. € για 43.204 άτομα.

To Υπουργείο Εργασίας έχει διαθέσει για αποζημιώσεις ειδικού σκοπού μέχρι σήμερα το συνολικό ποσό των 1,195 δισ. ευρώ για 2.027.408 εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και 420,3 εκατ. ευρώ προς τον e- ΕΦΚΑ για την ασφαλιστική τους κάλυψη.

Αναλυτικότερα:

Το ποσό των 648,02 εκατ. ευρώ για 810.028 άτομα για αποζημίωση ειδικού σκοπού περιόδου Μαρτίου-Απριλίου Το ποσό των 212,89 εκατ. ευρώ για 542.244 άτομα για τον Μάιο. Το ποσό 164,38 εκατ. ευρώ για μονομερείς δηλώσεις εργαζομένων στον τουρισμό κλπ για 362.468 άτομα Το ποσό των 109,43 εκατ. ευρώ στους 6 επιστημονικούς κλάδους – ελεύθερους επαγγελματίες για 182.839 άτομα Το ποσό των 45,87 εκατ. ευρώ για 57.345 άτομα των ειδικών κατηγοριών καλλιτέχνες, ξεναγοί κτλ Το ποσό των 15,027 εκατ. ευρώ για 72.490 άτομα ενταγμένα στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για τον Ιούνιο- Ιούλιο Για την ασφαλιστική κάλυψη των παραπάνω κατηγοριών έχει πληρωθεί στον e- EΦΚΑ το ποσό των 420,3 εκατ. ευρώ που αφορά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου».

Αχτσιόγλου: αδιαφορία και εμμονή στο λάθος από την Κυβέρνηση Σε δήλωση της, η Έφη Αχτσιόγλου, βουλευτής Επικρατείας και τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει: «Συνήθως δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κάποιον και για αδιαφορία και για εμμονή. Ή το ένα θα ισχύει ή το άλλο. Κι όμως το υπουργείο Εργασίας έχει κατορθώσει το ακατόρθωτο. Και να αδιαφορεί για τους εργαζόμενους και να εμμένει σε λάθος πολιτικές. Στις αρχές Μαΐου ρωτήσαμε τον υπουργό Εργασίας ποιες θέσεις υποστήριξε η κυβέρνηση για το πρόγραμμα SURE στο συμβούλιο υπουργών της Ευρώπης, ποιο ποσό διεκδίκησε για τη χώρα και για ποιες δράσεις. Απάντηση δεν λάβαμε ποτέ, ενώ ουδέποτε ενημερώθηκαν και οι πολίτες για τις θέσεις της ελληνικής πλευράς. Σήμερα είναι σαφές γιατί. Η Ελλάδα θα λάβει 2,7 δισ. ευρώ, όταν η Πορτογαλία με αντίστοιχο πληθυσμό και με πολύ μικρότερο ποσοστό ανεργίας θα λάβει σχεδόν 6 δισ. Με τα χρήματα αυτά η κυβέρνηση θα καλύψει το κόστος των αναστολών εργασίας και του αποτυχημένου προγράμματος “Συν-Εργασία”, για τη μέχρι σήμερα εφαρμογή τους, ξοδεύοντας ήδη το 1,6 από τα 2,7 δισ.! Τα εναπομείναντα 1,1 δισ. θα τα χρησιμοποιήσει για να συνεχίσει το κατά γενική ομολογία πλήρως αποτυχημένο πρόγραμμα “Συν-Εργασία” καθώς και την επιδότηση της ανεργίας (αναστολές) και για τους επόμενους μήνες, όπως περίπου μας ενημέρωσε το υπουργείο με σημερινό δελτίο τύπου. Εντελώς ενδεικτικά αναφέρω ότι η Πορτογαλία θα αξιοποιήσει τα χρήματα που θα λάβει μεταξύ άλλων σε οικογενειακό επίδομα για εργαζόμενους που δεν εργάστηκαν για να στηρίξουν τα παιδιά τους ή άλλα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας, σε ειδική στήριξη στις τουριστικές περιοχές, σε ειδικά επιδόματα για εργαζόμενους που είναι σε αναρρωτική άδεια ή καραντίνα, σε αγορά μέσων ατομικής προστασίας για τους χώρους εργασίας, σε χρηματοδότηση επιχειρήσεων για επανεκκίνηση μετά το lockdown. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, αντιθέτως, επιμένει και αρκείται στην επιδότηση της ανεργίας και την ακραία ελαστικοποίηση της εργασίας. Το ανεπαρκές ποσό που θα λάβει η Ελλάδα από το πρόγραμμα SURE επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση αδιαφόρησε και δεν διεκδίκησε ουσιαστικά τίποτα, απλώς έλαβε ό,τι της έδωσαν. Ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, όμως, είναι το γεγονός πως και αυτούς τους περιορισμένους πόρους η ΝΔ επιμένει και τους σπαταλά σε προγράμματα που έχουν αποδειχθεί απολύτως αποτυχημένα απλώς και μόνο για να μην παραδεχτεί ότι έσφαλε και να επανασχεδιάσει την πολιτική της, εμμένοντας τελικά σε ένα σχέδιο που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη φτωχοποίηση των εργαζομένων».