Γαβριήλ προς νέους φοιτητές: “Κάντε το μέλλον πιο ανθρώπινο!”

Το μήνυμα και οι προτροπές του Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας προς τους επιτυχόντες της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ, ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας,

Ηρακλείου και Χαλκηδόνος Γαβριήλ, σε μήνυμα του, αναφέρει:

«Αγαπητά μου παιδιά,

Με πολλή αγάπη και βαθύ σεβασμό απευθύνω τα ειλικρινή συγχαρητήριά μου σε όλους εσάς, που ύστερα από μία πρωτόγνωρα δύσκολη σχολική χρονιά καταφέρατε να κάνετε πράξη τα όνειρά σας και να εισαχθείτε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας μας!

Μέσα από την καρδιά μου εκφράζω τις πιο θερμές ευχές για υγεία και μία λαμπρή σταδιοδρομία! Η επιτυχία σας αυτή αποκτά μάλιστα μεγαλύτερη αξία, αφού διαγωνιστήκατε υπό τον φόβο της εξάπλωσης του Covid-19.

Η ζωή σας άλλαξε άρδην. Στερηθήκατε το σχολείο σας, τους φίλους και τις παρέες σας. Θυσιάσατε τις επιθυμίες σας και προετοιμάσατε τον αγώνα σας μέσα από το σπίτι σας… Μόνοι σας! Παρ’ όλα αυτά… δεν πτοηθήκατε. Δεν το βάλατε κάτω. Δεν χάσατε τις ελπίδες σας ακόμη και όταν το μέλλον έμοιαζε περισσότερο αβέβαιο από ποτέ.

Αγωνιστήκατε με σθένος και κάνατε την υπέρβαση… Κόντρα σε όλους και σε όλα. Αντισταθήκατε στις fake ισοπεδωτικές «φωνές», δουλέψατε σκληρά και γι’ αυτό πετύχατε!!

Άξιοι συγχαρητηρίων βεβαίως είστε και όλοι εσείς, που παρά τον μεγάλο κόπο και αγώνα σας δεν καταφέρατε να έχετε τα ποθητά αποτελέσματα. Μην θλίβεστε και κυρίως μην απελπίζεστε. Η ζωή είναι ένα πολύτιμο δώρο που προσφέρει συνεχώς νέες ευκαιρίες.

Μέσα στην όλη αυτή ζοφερή πραγματικότητα, η πανδημία του κορωνοϊού μας δίδαξε ότι στη ζωή όλα είναι πρόσκαιρα και εφήμερα. Μας δίδαξε πώς να επιβιώνουμε και να δίνουμε αξία σε πράγματα που πραγματικά έχουν αξία, όπως η υγεία και η ανθρώπινη ζωή. Μας έμαθε τι σημαίνει αλληλεγγύη, ενότητα και συνεργασία, καθώς όμως και την επικινδυνότητα του διχασμού…

Πάνω απ’ όλα όμως μας έμαθε πώς να είμαστε άνθρωποι! Ασθένειες, επιδημίες και καταστροφές πάντοτε συνέβαιναν και πάντοτε δυστυχώς θα συμβαίνουν. Αυτό όμως που θα κάνει πάντοτε τη διαφορά είναι η ανθρωπιά.

Όποια λοιπόν κι αν είναι η πορεία που θα ακολουθήσετε στο μέλλον, όποια επιστήμη και αν διδαχθείτε μην λησμονείτε ένα πράγμα: Nα είστε άνθρωποι!

Το πραγματικό ταξίδι της ζωής σας τώρα ξεκινάει. Το μέλλον ανήκει σε εσάς… Κάντε το πιο ανθρώπινο! Η αγάπη είναι πάνω από κάθε φόβο και κάθε δυσκολία.

Μέσα από την καρδιά μου εύχομαι σε όλες και όλους ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, δια πρεσβειών της Παναγίας Μητέρας Του, να σας ευλογεί και να σας χαρίζει μία ζωή γεμάτη πρόοδο, γνώση και πολλές επιτυχίες!»