Πέτσας: Έχουμε τη δύναμη να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Τι λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τη στρατηγική της κυβέρνησης, την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών αλλά και το άνοιγμα των σχολείων.

«Αυτό που έχει σημασία είναι κατά βάση τα εθνικά συμφέροντα», διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

Παράλληλα, μιλώντας στον ραδιοσταθμό "Σκάι 100,3", αναφέρθηκε επίσης στη στάση της ΕΕ και τη δική μας στρατηγική, στην επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών αλλά και στο άνοιγμα των σχολείων, τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας και τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της στην οικονομία.

Επιβεβαιώνοντας το δεύτερο τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ προς τον πρωθυπουργό επισημαίνει πως αυτό είναι ενδεικτικό για το ότι «και εν μέσω συνεδρίου και σοβαρών θεμάτων που αντιμετωπίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ρίχνει το βάρος του για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και η τουρκική προκλητικότητα. «Αυτό που έχει σημασία είναι κατά βάση τα εθνικά συμφέροντα. Και είναι ξεκάθαρο σε όλους, ότι το συμφέρον των ΗΠΑ δεν συνάδει με εντάσεις στην περιοχή μας, ιδίως μεταξύ δύο χωρών του ΝΑΤΟ, όπως Ελλάδα και Τουρκία. Είναι κάτι που το έχουν διαμηνύσει πολλές φορές οι αμερικανικές αρχές και σε όλους τους τόνους. Ακόμη και σήμερα το πρωί υπάρχει σχετική ανάρτηση στο Twitter του υπεύθυνου για τα θέματα θρησκευτικής ελευθερίας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τη Μονή της Χώρας που είναι η δεύτερη -μετά την Αγία Σοφία- περίπτωση μετατροπής σε τζαμί ενός κορυφαίου μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι ΗΠΑ είναι εναντίον των εντάσεων και εναντίον των προκλήσεων. Αυτή είναι η αίσθηση την οποία αντιλαμβάνονται όλοι, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Τουρκία, και περιμένουμε να δούμε τις έμπρακτες ενέργειες της Τουρκίας, από εδώ και πέρα. Είναι πολύ μεγάλο το βάρος των ΗΠΑ για να μην το ζυγίζει κανείς».

Αναφορικά με τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης επισημαίνει πως «είναι ξεκάθαρη, την έχουμε πει πολλές φορές. Είναι ένα τρίπτυχο, το οποίο διέπει την πολιτική μας: Έχουμε το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας, τους συμμάχους μας στο πλευρό μας, αλλά και εμείς οι ίδιοι τη δύναμη να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Έχοντας αυτό το τρίπτυχο, αναπτύσσουμε τις πρωτοβουλίες μας, δεν μένουμε στάσιμοι, κάνουμε τις ενέργειες που πρέπει. Το τελευταίο διάστημα, φύγαμε από μία εποχή ακινησίας και προχωρούμε στη σύναψη δύο βασικών Συμφωνιών, οι οποίες μεγαλώνουν την Ελλάδα. Αυτό συνέβη και με την Ιταλία και με την Αίγυπτο. Πρόθεσή μας είναι να προχωρήσουμε στη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων, γιατί αυτό είναι προς το συμφέρον των λαών της περιοχής. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».

12 ναυτικά μίλια

Για την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, τονίζει πως «είναι δικαίωμα της Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας. Επομένως, έχει η Ελλάδα το δικαίωμα να επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη της σε οποιεσδήποτε άλλες περιοχές, όποτε η ίδια το κρίνει. Δεν απεμπολούμε αυτό το δικαίωμα και όποτε κρίνουμε, θα το ασκήσουμε. Οι συνθήκες που υπάρχουν τώρα είναι τελείως διαφορετικές απ' ό,τι ήταν πριν από δύο χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχουμε παράνομες τουρκικές ενέργειες, όπως το τουρκολιβυκό «μνημόνιο», που προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στην περιοχή. Και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να το ακυρώσουμε και τα καταφέραμε. Και στα διεθνή fora, αλλά και με τη Συμφωνία μας με την Αίγυπτο. Έχουμε οριοθετήσει τις θαλάσσιες ζώνες μας με την Ιταλία και με την Αίγυπτο και συζητούμε και με άλλες χώρες της περιοχής. Λέμε και προς την Τουρκία να σταματήσει τις προκλητικές ενέργειες ώστε να ξαναπιάσουμε το νήμα των διερευνητικών επαφών από εκεί που το αφήσαμε τον Μάρτιο του 2016, με υπαιτιότητα της Τουρκίας, για την επίλυση της μιας και μόνης εκκρεμότητας που είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Η απόφαση λοιπόν που πήρε η ελληνική κυβέρνηση έρχεται σε τελείως διαφορετικές συνθήκες. Προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες και δεν τις αγνοούμε».

Ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε παράλληλα και στο γεγονός ότι «όλοι οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως είναι άλλης τάξης μεγέθους η προκλητικότητα και η επιθετικότητα της Τουρκίας αυτή την περίοδο, απ' ό,τι ήταν πριν από χρόνια» και σημείωσε:

«Δεν αρκεί να ξέρουμε ότι έχουμε ένα δικαίωμα, χρειάζεται να ασκείται. Όχι να παραμένει πάντα ένα δικαίωμα, που ποτέ δεν ασκείται. Κι εμείς προχωρούμε με σύνεση, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, με συνεννόηση με τους γείτονές μας στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, για να κάνουμε το δικαίωμα αυτό πράξη που πραγματικά μπορεί να είναι μια μεγαλύτερη Ελλάδα, με περισσότερα δικαιώματα και ευκαιρίες για τους πολίτες της.

Θέματα όπως η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, πρέπει να λύνονται με συμφωνία των δύο μερών. Κι αν δεν υπάρχει τέτοιου είδους συμφωνία, τότε υπάρχει το διεθνές όργανο, το Δικαστήριο της Χάγης. Για να φτάσουμε εκεί, όμως, θα πρέπει να συζητήσουμε. Αν η κατάληξη των συζητήσεών μας είναι ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, τότε να συμφωνήσουμε ότι θα πάμε στη Χάγη. Με την Αλβανία, είμαστε σε πολύ καλή συνεργασία και ελπίζουμε ότι σχετικά σύντομα θα έχουμε κάποια νεότερα και εκεί».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέκρινε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνοντας πως «δεν μπορεί για τέτοια θέματα, όπως είναι τα εθνικά, να δηλώνεις "παρών". Έχεις μία θέση, ή υπέρ ή κατά. Το "παρών" θα το βρίσκεις μπροστά σου. Και όσον αφορά με το εσωκομματικό ζήτημα, σίγουρα θα το βρει μπροστά του, γιατί ένα συγκεκριμένο τμήμα του κόμματός του έχει ταχθεί δημοσίως υπέρ της Συμφωνίας για την οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Αίγυπτο και τελικά δεν την ψήφισαν. Δηλαδή, έβαλαν την κομματική πειθαρχία πάνω από το εθνικό συμφέρον. Αυτό είναι αδιανόητο».

Η πανδημία και το άνοιγμα των σχολείων

Περνώντας στο θέμα της πανδημίας ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε στις καθιερωμένες συσκέψεις που γίνονται τρεις φορές την εβδομάδα και τόνισε πως «τα μοντέλα των ειδικών έδειχναν μία αύξηση κρουσμάτων αρχές Αυγούστου, μία μεγαλύτερη ακόμη αύξηση περίπου στα μέσα Αυγούστου και μία κορύφωση αυτών των κρουσμάτων μέχρι το τέλος Αυγούστου», σημειώνοντας πως «Τα νούμερα που βλέπουμε τώρα, σαν κρούσματα, είναι μεγάλα, αλλά είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά που προέβλεπαν οι ειδικοί γι' αυτό το διάστημα» και προσέθεσε: «Αυτό σημαίνει ότι τα έκτακτα μέτρα που αρχίσαμε να παίρνουμε από τις 8-10 Αυγούστου και μετά, είτε με τοπικά περιοριστικά μέτρα είτε με ευρύτερα μέτρα, όπως η χρήση μάσκας, φέρνουν κάποιο αποτέλεσμα. Μόλις ολοκληρωθεί η επιστροφή των εκδρομέων από τις διακοπές, θα υπάρξει μια κάμψη των κρουσμάτων -αυτή είναι η εκτίμηση που δείχνουν τα μοντέλα των ειδικών- και θα σταθεροποιηθούν. Δεν βλέπω, λοιπόν, κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα γι' αυτή την περίοδο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε έτοιμοι για μια κορύφωση των κρουσμάτων περί τον Νοέμβριο, όταν θα συμπέσει ο κορονοϊός με τις εποχικές ιώσεις, ιδίως δε με τη γρίπη. Γι' αυτό το λόγο, έχουν δοθεί από το υπουργείο Υγείας στην Επιτροπή των Εμβολιασμών οδηγίες για προτεραιοποίηση μεγάλου αριθμού των εμβολίων για τη γρίπη. Έχουμε προμηθευτεί 4,2 εκατ. εμβόλια χάρη στις έγκαιρες παρεμβάσεις του Υπουργείου Υγείας. Πέρυσι ήταν 3,1 εκατ. τα εμβόλια. Πρόπερσι, 2,1 εκατ. τα εμβόλια για τη γρίπη. 'Αρα, αυτός ο πολύ μεγάλος αριθμός εμβολίων για τη γρίπη, θα συμβάλει, ώστε τα ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού να εμβολιαστούν έγκαιρα για τη γρίπη, ώστε να μην έχουμε ταυτόχρονα έκρηξη γρίπης και κορονοϊού τον Οκτώβριο- Νοέμβριο».

Για το άνοιγμα των σχολείων, επισήμανε πως «πρέπει να φροντίσουμε να κάνουμε τρία βασικά πράγματα: Πρώτον, να έχουν μάσκες και να τις φορούν όλοι οι μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Δεύτερο, να έχουμε επαρκή αριθμό καθαριστριών, ώστε να υπάρχει απολύμανση, σύμφωνα με τις οδηγίες και να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν θέσει οι ειδικοί. Και τρίτον, να υπάρχουν αντισηπτικά σε όλες τις αίθουσες για να γίνεται συχνή χρήση τους».

Στήριξη των εργαζομένων

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο κ. Πέτσας στον τομέα της οικονομίας επισημαίνοντας πως «ο πρωθυπουργός αυτό το διάστημα έχει συζητήσεις με το οικονομικό επιτελείο, με το υπουργείο Εργασίας, με τα παραγωγικά υπουργεία, προκειμένου να διαμορφώσει το πλέγμα της πολιτικής, την οποία θ' αναπτύξει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη». «Δεν έχουμε φέτος μία κλασική Δ.Ε.Θ., λόγω του κορονοϊού, έχουμε όμως το Thessaloniki Forum, στο πλαίσιο του οποίου ο πρωθυπουργός θα αναπτύξει το σχέδιό του για το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι δεδομένο ότι θα έχουμε επέκταση πολλών από τα μέτρα που πήραμε για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και θα έχουμε κι ένα ευρύτερο πλαίσιο που θα είναι συμβατό με τη βασική μας κατεύθυνση, που είναι η μείωση των φόρων. Μέσα σ' αυτή τη μείωση των φόρων, φυσικά είναι και η Εισφορά Αλληλεγγύης» είπε.

Ανέφερε πως οι προτάσεις του πρώτου προσχεδίου της Επιτροπής Πισσαρίδη, λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση του σχεδίου μας, που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να αξιοποιηθούν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. «Πολλές απ' αυτές, έρχονται να αντιμετωπίσουν αυτό που λέμε τις συνθήκες στην οικονομία, τα framework conditions. Δηλαδή, μια οικονομία που θέλει χαμηλότερους φόρους. Η κυβέρνηση θέλει μια οικονομία με χαμηλότερους φόρους. Άρα, πολλές από τις προτάσεις αυτές θα ενσωματώνονται στο κυβερνητικό σχέδιο και θα ξεδιπλώνονται και θα γίνονται πράξη το επόμενο διάστημα και δεν θα μείνουν στο συρτάρι» προσέθεσε και τόνισε: «Θέλουμε μια οικονομία που να προάγει την κατάρτιση, ώστε να έχουμε περισσότερες δεξιότητες στο προσωπικό μας, να μην απαξιώνεται το ανθρώπινο κεφάλαιο και να μπορεί να αυξηθεί η παραγωγικότητά του».

Μίλησε όμως και για τη στήριξη των εργαζομένων απέναντι στον κορονοϊό υπογραμμίζοντας πως «υπάρχουν πάρα πολλά πλαίσια που ενθαρρύνουν τους ανθρώπους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες είτε να μείνουν στο σπίτι τους και να δουλεύουν με τηλεργασία είτε να παίρνουν άδειες ή μέχρι να φτάσουμε και στο καθεστώς της αναστολής εργασίας και των πλεονεκτημάτων που έχει η αναστολή εργασίας, χωρίς να χάσει κανείς τη δουλειά του. Έχουν ανακοινωθεί αυτά από την προηγούμενη εβδομάδα, και έχουν αναλυθεί».

Σε αναφορά του στο σχέδιο νόμου «Διευθέτηση οφειλών, Δεύτερη Ευκαιρία» είπε πως μέσω αυτού «θα έχει τη δυνατότητα ο οποιοσδήποτε πολίτης να ρυθμίσει τις οφειλές του με έναν προληπτικό τρόπο και αν δεν καταφέρνει στον προληπτικό τρόπο να είναι βιώσιμος, τότε στο τελευταίο στάδιο, που είναι της πτώχευσης, να φύγουν τα χρέη από πάνω του και να συνεχίσει τη ζωή του. Άνθρωποι που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Αν το έχουν χάσει, θα πάνε στο καινούργιο. Το νέο πλαίσιο μπήκε από χθες σε διαβούλευση. Θα μείνει σε διαβούλευση περίπου δύο εβδομάδες και μετά θα εισαχθεί στη Βουλή. Άρα, είναι θέμα του μηνός Σεπτεμβρίου να διευθετηθεί».