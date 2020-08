Υγεία - Περιβάλλον

Μαγιορκίνης - Χαρδαλιάς: Η τακτική ενημέρωση για τον κορονοϊό

Σε απευθείας μετάδοση, όλες οι πληροφοροίες για την εκέλιξη της πανδημίας στην χώρα. Μαζί τους η Δόμνα Μιχαηλίδου, για την ανακοίνωση νέων μέτρων για τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοινωση των κρουσμάτων της Παρασκευής, o Νίκος Χαρδαλιάς ανακοινωσε την παράταση σε ολόκληρη την χώρα της ισχύος μιας σειράς μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Προσθέτως, ανακοινώθηκαν έκτακτα μέτρα σε Λέσβο, Ζάκυνθο και Ημαθία και παράτασης της ισχύος των μέτρων σε άλλες επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές της χώρας.

Παρατάθηκαν παραλλήλως τα μέτρα για την είσοδο πολιτών απο άλλες χώρες στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα, ανακοινώθηκε η αναστολή υποδοχής πτήσεων στην Ελλάδα απο την Βαρκελώνη και άλλα αεροδρόμια της Καταλονίας.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου ανακοινωσε αυστηρότερα μέτρα για τις δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων.

Απο πλευράς του, ο Γκίκας Μαγιορκίνης έκανε νέα έκκληση στους εκδρομείς να επιστρέψουν στις εστίες τους μέχρι το τέλος του μηνός, ενώ επεσήμανε πως όποιος γυρίζει απο διακοπές θα πρέπει για διάστημα αρκετών ημερών να θεωρεί ευατόν ως "σιωπηλό φορέα" του κορονοϊού.