Σοκάρει μαρτυρία από την επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης

Ο ένας από τους τρεις τραυματισμένους εφοριακούς νοσηλεύεται ακόμα στη ΜΕΘ

Η Πέμπτη 16 Ιουλίου ήταν για τον διευθυντή της ΔΟΥ Κοζάνης, Γιάννη Ποδιώτη, η πρώτη ημέρα δουλειάς μετά από ολιγοήμερη άδεια. Η μέρα κυλούσε ήρεμα, όπως κάθε μέρα στα δύο χρόνια που υπηρετεί εκεί ως διευθυντής.

Η κραυγή που έσπασε την ησυχία του τρίτου ορόφου, όπου βρίσκεται το γραφείο του διευθυντή, ακούστηκε παράταιρη, απόκοσμη. «Βοήθεια, πάρτε την αστυνομία, ένας με τσεκούρι χτυπάει τον Π». Ήταν ένας υπάλληλος του Γραφείου Εισοδήματος, που βρίσκεται στον 2ο όροφο. Είχε τρέξει να ειδοποιήσει τον διευθυντή, βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

«Σκέφτηκα ότι χτυπάει υπολογιστές, όχι ότι ανοίγει κεφάλια», λέει στην «Καθημερινή», με την απόσταση του ενάμιση μήνα από το τραγικό συμβάν. «Έτρεχα προετοιμασμένος να διαλύσω έναν καβγά, όμως όταν έφτασα αντίκρισα μια κοπέλα μες στα αίματα. Ήταν τόσο το αίμα που δεν κατάλαβα ποια ήταν». Ήταν η Μ, το τρίτο θύμα του δράστη.

«Από ένστικτο όρμηξα κατά πάνω του για να του πάρω το τσεκούρι. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα ένιωσα ότι είμαι πιο δυνατός. Ενώ πάλευα μαζί του, του είπα "Τι έκανες, το ξέρεις; "Τσιράκι του συστήματος είσαι, να δεις τι θα πάθεις", έλεγε αυτός. "Καθάρισα τους εφοριακούς, θα έρθει και εσάς η σειρά σας", φώναζε ο δράστης.

Το πρώτο θύμα, ένας 56χρονος άνδρας νοσηλεύεται ακόμα στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπανικολάου.

Το δεύτερο θύμα, η 67χρονη υπάλληλος της ΔΟΥ Κοζάνης από μέρα σε μέρα θα βγει από τη ΜΕΘ, αλλά η αποθεραπεία θα συνεχιστεί.

Το τρίτο θύμα, η γυναίκα που βρήκε ο διευθυντής μέσα στα αίματα, υπέστη κάταγμα στο κρανίο και τραύμα στην πλάτη. Έχει επιστρέψει σπίτι της για αποθεραπεία.