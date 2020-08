Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς: παράταση στα μέτρα για τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοινωσε ο Υφ. Πολιτικής Προστασίας.

Παράταση για 14 ημέρες μιας σειράς μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Ετσι, παρατείνονται κια συνεχίζουν να ισχύουν έως τις 15 Σεπτεμβρίου, τα εξης μέτρα:

Μέγιστος αριθμός πελατών και αποστάσεις σε καταστήματα

Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους, εκτός από την εστίαση και τα γυμναστήρια

Μέτρα προστασίας σε παραλίες

Μέτρα προστασίας σε εκκλησίες και τόπους λατρείας, απαγόρευση λιτανειών

Αναστολή πανηγυριών και άλλων δημόσιων εκδηλώσεων με όρθιους

Αναστολή επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, οίκους ευγηρίας, κέντρα ευάλωτων ομάδων

Εργαστηριακός έλεγχος σε εργαζόμενους σε οίκους ευγηρίας

Απαγόρευση/αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων ΚΑΠΗ, ντισκοτέκ χωρίς φαγητό, τυχερών παιχνιδιών

Έλεγχοι σε πλοία από εξωτερικό και γιότινγκ

Περιοριστικά μέτρα σε ΚΥΤ :

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοινωσε την παράταση μιας σιεράς απαγορεύσεων και μέτρων που αφορούν την είσοδο πολιτών απο άλλες χώρες στην Ελλάδα.

Μέτρα για την είσοδο στην Ελλάδα

Έως τις 11 Σεπτεμβρίου παρατείνονται οι περιορισμοί εισόδου σε υπηκόους συγκεκριμένων ξένων χωρών, καθώς και οι περιορισμοί συνδέσεων (οδικών, ακτοπλοϊκών και αεροπορικών) με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία.

Παρατείνεται επίσης η ισχύς των προϋποθέσεων εισόδου από τα χερσαία σύνορα.

Εξακολουθούν να ισχύουν τα ειδικά μέτρα για ταξιδιώτες από Ισραήλ.

Έως 15/9 παρατείνεται ο δειγματοληπτικός έλεγχος εισερχομένων από το εξωτερικό.

Εως τις 19 Σεπτεμβρίου θα εξακολουθήσουν να γίνονται προληπτικοί έλεγχοι σε ταξιδιώτες πτήσεων από Σουηδία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ρουμανία, ΗΑΕ, Μάλτα, Αλβανία, Β. Μακεδονία και Ισπανία.

Επιπλέον, η Ελλάδα θα σταματήσει να δέχεται αεροπλάνα που προέρχονται από την Βαρκελώνη και την ευρύτερη περιοχή της Καταλονίας, απο 3 αεροδρόμια που υπάρχουν εκεί, ενώ θα εξεταστεί η πολιτική της χώρας για τα υπόλοιπα αεροδρόμια της Ισπανίας

Έκτακτα μέτρα σε Λέσβο, Ζάκυνθο και Ημαθία

Λέσβος και Ζάκυνθος θα ενταχθούν σε καθεστώς αυξημένων περιοριστικών μέτρων, ενώ η Ημαθία προστίθεται στις περιοχές που ειναι επιδημιολογικά επιβαρυμένες, γεγονός που σημαίνει μια σειρά απο απαγορεύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Το καθεστώς, που ισχύει σήμερα, παρατείνονται για μια σειρά απο περιφερειακές ενότητες απο την Κρήτη μέχρι την βόρεια Ελλαδα.