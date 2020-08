Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: “σιωπηλός φορέας” όποιος γυρίζει απο διακοπές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κοινωνική προτεραιότητα το άνοιγμα των σχολείων, τόνισε ο επίκουρος καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Η επιδημική καμπύλη της νόσου παραμένει σε υψηλότερα των 200 κρουσμάτων ανά ημέρα (σήμερα ανακοινώθηκαν 270 κρούσματα) με ήπιες αυξητικές τάσεις. Παρομοίως ήπιες αυξητικές τάσεις φαίνεται ότι ακολουθεί ο αριθμός των διασωληνωμένων, ξεπερνώντας τους 30, σταθερά από την αρχή της εβδομάδας, ανέφερε κατά την ενημέρωση για την πορεία της covid-19 στη χώρα μας ο επίκουρος καθηγητής του τμήματος Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, Γκίκας Μαγιορκίνης.

Είναι ξεκάθαρο τόνισε, ότι η επιδημία έχει παρατεταμένη κυκλοφορία και διασπορά στην ηλικιακή ομάδα 20 με 30, ενώ σημαντική είναι και η διασπορά στην αμέσως μικρότερη ηλικιακή ομάδα. Απηύθυνε έκκληση στους νέους που επιστρέφουν από διακοπές, να περιορίσουν τις κοινωνικές επαφές και να προφυλάξουν τις ευπαθείς ομάδες και ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, να αποφεύγουν μέρη με συγχρωτισμό και να χρησιμοποιούν μάσκα.

Αυτή την περίοδο, είπε ο κ. Μαγιορκίνης, με δεδομένο ότι ο χρόνος επώασης της νόσου είναι 6 έως 14 ημέρες, καταγράφονται κυρίως κρούσματα που αφορούν την περίοδο ακριβώς μετά το παράθυρο της 15ης Αυγούστου και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της διασποράς είναι η σχέση της με διακοπές του καλοκαιριού.

«Ο ιός στους νέους συνήθως προκαλεί πολύ ήπια συμπτώματα, με συνέπεια να παραμένουν αδιάγνωστοι, και οι μεταδόσεις από τους νέους να είναι σχεδόν αδύνατο να ιχνηλατηθούν. Γι' αυτό το λόγο, επιστρέφοντας από τις διακοπές, θα πρέπει να θεωρήσουμε τους εαυτούς μας ως σιωπηλούς φορείς και να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε για χρονικό διάστημα 7 με 10 ημέρες, τις κοινωνικές επαφές και να χρησιμοποιούμε μάσκα στις κοντινές επαφές. Έτσι, αν έχουμε κολλήσει τον ιό και δεν το έχουμε καταλάβει - κάτι που είναι πολύ πιθανό - μπορούμε να μειώσουμε δραματικά την πιθανότητα περαιτέρω μετάδοσης στα οικεία μας πρόσωπα».

Ο έλεγχος της επιδημίας είναι συλλογική προσπάθεια. Άνοιγμα σχολείων

Ο έλεγχος της επιδημίας είναι συλλογική προσπάθεια, ανέφερε ο καθηγητής. Η επιδημία του covid-19, εξαπλώνεται μέσα από τον κοινωνικό ιστό, και στην εξάπλωση μέσω του οικοσυστήματός μας, είμαστε όλοι υπεύθυνοι και όλοι μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτάχυνση ή στην επιβράδυνση της μετάδοσης, τόνισε. Πρόσθεσε ότι οι παρεμβάσεις που προτείνονται και εφαρμόζονται, έχουν ως στόχο να ισορροπήσουν την επιδημία και να ελέγξουν την εξάπλωση της, διατηρώντας συγχρόνως τις κοινωνικές προτεραιότητες και οικονομικές δραστηριότητες. «Σε αυτό το πλαίσιο, το άνοιγμα των σχολείων αποτελεί καθολική κοινωνική προτεραιότητα, και θα χρειαστεί η προσπάθεια και η υπομονή και επιμονή όλων». Ο κ. Μαγιορκίνης κάλεσε τους γονείς και τους νέους, να έχουν επιστρέψει από τις διακοπές τους έως τέλος Αυγούστου, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος αποχής από κοινωνικές δραστηριότητες υψηλού κινδύνου και να μειωθεί το επιδημικό φορτίο πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Οι στόχοι των εμβολίων

Ο επιδημιολόγος αναφέρθηκε τέλος σε δημοσιεύματα για τους στόχους που πρέπει να επιτύχουν τα εμβόλια στις κλινικές δοκιμές, ώστε να θεωρηθούν αποτελεσματικά. Φαίνεται λοιπόν, ότι και 50% αποτελεσματικότητα να επιτευχθεί, αυτή θα είναι επαρκής για να προκαλέσει σημαντικό ποσοστό ανοσίας στον πληθυσμό, ώστε η επιδημία να επιβραδυνθεί και να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα.

Στο ερώτημα πόσο ασφαλή θα είναι τα εμβόλια, ο κ. Μαγιορκίνης είπε ότι το εμβόλιο της Οξφόρδης έχει δοκιμαστεί σε περισσότερα από 2500 άτομα και έχει πολύ ήπιες παρενέργειες, όπως τα συνηθισμένα εμβόλια. «Είναι σχεδιασμένα και βασισμένα σε τεχνολογίες που μπορούν να επιτύχουν την μαζική παραγωγή τους σε μικρό χρονικό διάστημα. Δεν βιαζόμαστε να τα δώσουμε στον κόσμο. Τώρα βρίσκονται στην κλινική φάση 3». Θύμισε ότι όλα τα θεραπευτικά μέσα που έχουμε σήμερα έχουν εξετασθεί στο πλαίσιο φάσης 3 κλινικών δοκιμών. «Ετσι και για τα εμβόλια - εκπτώσεις δεν γίνονται. Το κρίσιμο νούμερο δεν είναι σε πόσο χρόνο έγιναν δοκιμές, αλλά σε πόσους ανθρώπους και με ποιο τρόπο. Τα εμβόλια που θα διατεθούν, γνωρίζουμε ότι θα είναι πλήρως ελεγμένα και με βάση τους κανόνες της σύγχρονης ιατρικής», κατέληξε.